کار دشواری در المپیک پیش رو دارم/ مبارزه با "کوک" تجربه خوبی بود

یوسف کرمی در گفتگو با خبرنگار با بیان مطلب فوق افزود: رقابت‌های آزمایشی المپیک در سطح فنی خوبی برگزار شد. برخی از مدعیان اوزان المپیکی به لندن آمده بودند تا وضعیت آمادگی خود را محک بزنند و فکر می کنم کادر فنی به اهدافی که از قبل تعیین شده بود دست پیدا کرده باشد.

وی در مورد شکست مقابل نماینده انگلستان گفت: تاکنون با "آرون کوک" مبارزه نکرده بودم. من با آمادگی نسبی راهی لندن شدم با این حال مبارزه خوبی با او داشتم. فکر می کردم این تکواندوکار انگلیسی به لحاظ فنی در سطح بالایی باشد ولی این چنین نبود.

سرگروه تیم ملی تکواندوی کشورمان ادامه داد: این مبارزه تجربه بسیار خوبی برای من بود، با نحوه کار اوآشنا شدم و می توانم از درس‌هایی که از این مبارزه گرفتم برای شکست خود وی در لندن استفاده کنم.

کرمی با بیان اینکه وزن 80- کیلوگرم مدعیان فاصله زیادی دارد، افزود: در سخت‌ترین وزن مسابقات تکواندو بازی‌های المپیک حضور دارم. این وزن مدعیان زیادی دارد ولی من خود را مدعی اصلی این وزن می دانم و سخت تلاش می کنم تا در بهترین شرایط راهی لندن شوم.

وی به حضور ساعی در کنار تیم ملی نیز اشاره کرد و افزود: ساعی خود در این وزن طلای المپیک گرفته، همه رقبا را می شناسد و می تواند کمک خوبی برای ما باشد. ضمن اینکه همه باید کمک کنند تا تیم ملی در بهترین شرایط تمرین و آماده حضور در این میادین بزرگ شود.

سرگروه تیم ملی در پایان تصریح کرد: با آغاز دوباره اردوها تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی از سر خواهم گرفت و گام به گام برای حضور در رقابت‌های المپیک و کسب بهترین نتیجه پیش خواهم رفت.

قابل ذکر است یوسف کرمی هفته گذشته در جریان مسابقات آزمایشی المپیک موفق به کسب مدال برنز شد.