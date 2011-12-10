فریبرز عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: رقابت‌های تکواندوی المپیک آزمایشی به دلیل حضور برخی نفراتی که کسب سهمیه کرده‌اند و دیگر چهره‌های سرشناس در سطح فنی خوبی برگزار شد. در واقع المپیک را در مقیاس کوچک‌تر تجربه کردیم.

وی در مورد عملکرد محمد باقری معتمد در این مسابقات گفت: محمد توانایی‌های بالایی دارد که متاسفانه برخی‌ها باخت او در لیگ را خیلی بزرگ کردند. محمد در لندن بازی به بازی بهتر شد تا در نیمه نهایی نفر چهارم رنکینگ جهانی از آلمان را در همان راند دوم ناک اوت کرد و عالی ظاهر شد و در نهایت هم به مدال طلا دست یافت. باقری معتمد فصل جدیدی از دنیای قهرمانی خود را آغاز کرده است.

سرمربی تیم ملی تکواندوی ایران در ارتباط با عملکرد یوسف کرمی در مسابقات المپیک آزمایشی نیز گفت: یوسف برداشت خوبی از این رقابت‌ها خواهد داشت. شکست به "آرون کوک" کمک بزرگی به او خواهد کرد تا خود را برای رقابت در المپیک آماده کند. در واقع این شکست در بهترین زمان ممکن اتفاق افتاد تا درسی باشد برای رسیدن به پیروزی مهم در لندن 2012.

عسگری ادامه داد: ما برای کسب نتیجه به لندن نرفتیم، به واقع باید بگویم هیچ نتیجه‌ای را پیش بینی نکرده بودیم. خوشبختانه به اهدافی که از حضور در این رقابت‌ها داشتیم، دست پیدا کردیم و خوشحالم که این حضور با کسب مدال نیز همراه شد.

وی با اشاره به مسابقات قهرمانی آسیا و آمادگی تیم المپیکی گفت: بهترین کار این است که تیم المپیکی را از مسابقات آسیایی مجزا کنیم. مسابقات المپیک قرار است با هوگوی ساخت شرکت "دی دو" برگزار شود که نحوه مبارزه و کسب امتیاز آن با هوگوی "لاجاست" متفاوت است.

عسگری ادامه داد: باید طراحی تمرینات خود را برهمین اساس داشته باشیم. این احتمال وجود دارد که تیم امید برای مسابقات قهرمانی آسیا اعزام شود که در این حالت برنامه‌های دو تیم مجزا خواهد بود.

سرگروه تیم ملی تکواندوی کشورمان در پایان به حضور تیم‌های فرانسه و آلمان در تهران اشاره کرد و گفت: با حضور این دو تیم در تهران تمرینات مشترکی خواهیم داشت. علاوه براین حضور در اردوی برون مرزی را در دستور کار داریم.

قابل ذکر است تیم ملی تکواندوی کشورمان بعد از حضور در المپیک آزمایشی لندن و کسب دو مدال طلا و برنز در این رقابت‌ها بامداد چهارشنبه به تهران بازگشت.