امنیت ملی آمریکا به خطر افتاد/ نتیجه هر تجاوزی به ایران شکست مفتضحانه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم با اشاره به نشاندن هواپیمای بدون سرنشین آمریکا در خاک جمهوری اسلامی ایران گفت: در هفته‌ای که گذشت ملت ما شاهد پیروزی دیگری از سوی فرزندان این ملت در بعد حفاظت از مرزها بود. آنها توانستند هواپیمای بسیار پیشرفته جاسوسی آمریکا را در سرزمین جمهوری اسلامی به روی زمین بنشانند.



وی با بیان اینکه این اقدام در سطح جهانی بازتاب گسترده‌ای داشت، اضافه کرد: آمریکایی‌ها در روزهای اول سکوت کردند اما روزنامه‌های آمریکایی در روزهای بعد نوشتند که این اولین هواپیمای پیشرفته‌ای است که در اختیار یک کشور مخالف آمریکا قرار می‌گیرد.



آیت‌الله حسینی بوشهری گفت: پیچیده‌ترین امکانات فنی روز دنیا در این هواپیما به کار گرفته شده است و دارای اطلاعات ذی قیمت و طبقه‌بندی شده‌ای است.



وی نشاندن این هواپیما را ضربه محکمی به ارتش و سازمان جاسوسی سیا دانست و تاکید کرد: این وعده خدایی و نشانه امدادهای غیبی خداوندی است.



امام جمعه قم افزود: آمریکایی‌ها دچار تحیر هستند که آیا این هواپیمای پیشرفته جاسوسی به دست چه کسی می‌افتد و چگونه از آن بهره‌برداری می‌کنند.



آیت‌الله حسینی بوشهری گفت: بعضی از رسانه‌های غربی اعلام کردند که امنیت ملی آمریکا با تسلطی که جمهوری اسلامی ایران بر این هواپیمای جاسوسی پیدا کرده، به خطر افتاده است.



وی گفت: بگذار به امنیت ملی آمریکا به خطر بیفتد تا جمعیت و ملتی که به حسین(ع) عشق می‌ورزد، خدا در این روزها امدادهای غیبی‌اش را به سراغ این ملت خواهد رساند.



شاهد سقوط بلوک سرمایه‌داری غرب باشیم



وی همچنین به شکل‌گیری جنبش والستریت در آمریکا اشاره کرد و گفت: این افراد ساختمان کنگره آمریکا را اشغال کردند و تمام اتاق‌های کنگره آمریکا را به تصرف خود در آوردند و خطاب به نمایندگان گفتند که با آنها همراهی کنند.



آیت‌الله حسینی بوشهری گفت: ما در زمان خودمان شاهد سقوط بلوک شرق بودیم و می‌خواهیم با چشمان خودمان شاهد سقوط بلوک سرمایه داری غرب هم باشیم.



هیچ متجاوزی در برابر ملت ایران یارای مقاومت ندارد



آیت‌الله حسینی بوشهری با اشاره به 18 آذر روز معرفی رژیم بعث عراق توسط سازمان ملل در سال 70 به عنوان شروع کننده جنگ علیه ایران اظهار داشت: تمام دنیا با چشم خودشان دیدند که هیچ ابرقدرت و متجاوزی در مقابل ملت ایران یارای مقاومت ندارد.



وی گفت: نیروهای مسلح و مردم ما اعم از پیر و جوان، 8 سال شجاعانه جنگیدند و در نتیجه سازمان ملل را که در خواب خرگوشی فرو رفته بود بیدار کردند.



وی گفت: ما به حمایت‌های سازمان‌های بین‌المللی دل نبسته بودیم ولی چون دیدند رسوا می‌شوند ناچار شدند لب به اعتراف بگشایند.



وی تاکید کرد: از پشت همین تریبون به تمام ابرقدرت‌ها و استکبار اعلام می‌کنیم نمونه و نتیجه این تجاوز را دیدید، نتیجه هر تجاوزی به خاک ایران شکستی مفتضحانه خواهد بود.



عاملان انفجارهای خونین بازماندگان جبهه کفر هستند



آیت‌الله حسینی بوشهری از حضور پرشور مردم در مراسم عزاداری و اظهار ارادتمندی به ساحت مقدس امام حسین(ع) تشکر کرد و اظهار داشت: دو دیدگاه در جریان عاشورا وجود دارد که یک دیدگاه به خدا و قیامت و رسالت باور داشت و دیدگاه دیگر در مقابل آن بود.



وی با بیان اینکه تصور نکنید عاشورا به پایان رسیده است، تصریح کرد: جبهه عاشورائیان در مراسم عزادرای و سینه‌زنی حضور دارند و جبهه و اردوگاه مقابل اباعبدالله توطئه می‌کنند و برنامه انتحاری به راه می‌اندازند و عزاداران حسینی را به شهادت می‌رسانند.



امام جمعه قم تاکید کرد: آنچه در افغانستان، پاکستان و عراق اتفاق افتاد بازماندگان اردوگاهی هستند که در مقابل حسین ابن علی(ع) صف کشیده بودند.



انتظارات مردم از شورای انقلاب فرهنگی



آیت الله حسینی بوشهری به فرارسیدن سالروز تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی در روز 19 آذر اشاره کرد و گفت: شورای انقلاب فرهنگی قرارگاه مهندسی فرهنگی کشور است و تاکنون خدمات ارزشمندی را در کارنامه خودش را به ثبت رساند که از جمله آن طراحی نقشه جامع مسائل فرهنگی کشور است.



امام جمعه قم افزود: مردم ما از شورای انقلاب فرهنگی انتظار دارند که بیشتر به مباحث فرهنگ عمومی جامعه بپردازند.



وی با بیان اینکه گسترش فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه نیاز به طراحی دارد، تاکید کرد: ما نباید هر روز دچار پسرفت شویم.



آیت‌الله حسینی بوشهری اصلاح فرهنگ عمومی جامعه، ارتقای وجدان کاری و فرهنگ کار، ارتقای فرهنگ بسیجی در جامعه را از دیگر مسائل مهم دانست و گفت: مقوله علوم انسانی از مباحث کلیدی است که شورای انقلاب فرهنگی باید به آن بپردازد که اگر این علوم بومی نشود خدای ناخواسته این روند تهدیدکننده اصل انقلاب خواهد بود.



وی افزود: باید سازوکاری طراحی کنند که گرایش نسل جوان ما به سمت دین و اسلام و شریعت باشد نه گرایش به سبک عادت غربی. برای کشوری که 32 سال انقلاب کرده است روا نیست که جوانان آن از سبک‌های غربی پیروی کنند.



تشکر از مجلس



امام جمعه قم در بخش دیگری از سخنان خود از مجلس شورای اسلامی به خاطر تصویب طرح کاهش روابط با اقدام مجلس کاهش رابطه با اسرائیل تشکر کرد و افزود: ببش از 100 سال است که شاهد جنایات پیر استعماری علیه جمهوری اسلامی هستیم.



وی گفت: اگر دو کشور سفارتی در خاک یکدیگر دارند برای ایجاد رابطه و تبادل مسائل سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است، اما اگر سفارتی به محل تهدید و توطئه برای انقلاب تبدیل شد ما این رابطه را نمی‌خواهیم.



آیت الله حسینی بوشهری تصریح کرد: حرکت دانشجویان را تا جلوی سفارت انگلیس می‌ستائیم. این نشانه هوشمندی دانشجویان و نماد خواست ملی ملت رشید ایران بود.



ره‌توشه معنوی برای دنیا و آخرت تهیه کنیم



وی با ذکر روایتی از امیرالمومنین(ع) اظهار داشت: وجود مقدس امیرمومنان در رابطه با جایگاه تقوا و نقش آن در زندگی انسان‌ها می‌فرمایند شما به گردآوری و جمع‌آوری توشه‌های تقوا نیازمندترید تا جمع آوری توشه برای دنیایتان.



وی تقواپیشگی را یکی از مهمترین راه‌های مصونیت از گناه و لغزش عنوان کرد و ادامه داد: آنچه برای دنیا جمع‌آوری می‌کنیم با مرگ انسان تمام می‌شود اما اگر ره‌توشه معنوی تهیه کنیم هم برای دنیا و هم برای آخرت ما مفید است.



حضرت زینب(س) قهرمان جریان کربلا



وی به سیره عقیله بنی هاشم زینب کبری و نقش آفرینی ایشان در جریان عاشورای حسینی اشاره کرد و گفت: اگر حادثه عاشورا را به دو بخش تقسیم کنیم، بخش اول آن تا پایان روز عاشورا و بخش دوم بعد از روز عاشورا است.



وی ادامه داد: از زمانی که سیدالشهدا(ع) و یاران باوفایشان از مدینه به سمت کربلا حرکت کردند و در روز عاشورا امام حسین و اهل بیت و یارانش در نمایش این نهضت نقش بزرگی ایفا کردند، اما بعد از عاشورا اگر بخواهیم ترسیم درستی از مسئله کربلا داشته باشیم آنجاست که نقش حضرت زینب(س) در کنار امام سجاد(ع) و کاروان اسیران نقش بی‌بدیلی است.



آیت‌الله حسینی بوشهری اضافه کرد: هر چه با زندگی این قهرمان کربلا آشنایی بیشتری پیدا می‌کنیم می‌فهمیم که اگر روشنگری و آگاهی بخشی حضرت زینب(س) نبود دشمنان با طراحی‌هایی که کردند و تهمت‌هایی که روا داشتند پرونده عاشورا را در همان روز می‌بستند اما حضرت زینب(س) ابعاد این حادثه مهم را تبیین و تشریح کرد.



وی افزود: حضرت زینب(س) محضر بزرگترین شخصیت‌های جهان بشریت همچون پیامبر(ص)، امیرالمومنین، حضرت فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسین(ع) را درک کرده است و دختری را در تاریخ سراغ نداریم که تحت تعلیم چنین شخصیت‌هایی باشد.



آیت‌الله حسینی بوشهری با بیان اینکه عظمت حضرت زینب(س) در نگاه اهل بیت خیلی بالاست، تصریح کرد: حضرت زینب(س) از نظر عفت و حیا، شجاعت، فضل و علم و عبادت به قله کمال نائل آمده است.



انتقاد از بدحجابی در عزاداری‌ها



امام جمعه قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت پرداختن به عفاف و حجاب اظهار داشت: امیرالمومین اجر و پاداش زنان عفیقه و پاکدامن را به منزله اجر و پاداش مجاهدان شهید در راه خدا می‌دانند.



آیت‌الله حسینی بوشهری با تاکید بر لزوم نهادینه شدن عفاف و حجاب در جامعه اسلامی اظهار داشت: نکند حتی روز عاشورا به عنوان تماشاچی در مراسم عزاداری حضور پیدا کنیم و زیبایی‌ها و آرایش خودمان را به رخ بکشانیم. این اوج سقوط جامعه‌ای است که احساس می‌کند پیوندی ناگسستنی با حسین ابن علی(ع) دارد.



امام جمعه قم با طرح این سئوال که آیا زنان پاکدامن ما نمی‌خواهند از حضرت زینب(س) این شخصیت قهرمان کربلا الگو بگیرند؟ بیان داشت: حضرت زینب(س) یک چهره ولایتمداری است و باید ولایتمداری را از این بانوی پاکدامن بیاموزیم. او تسلی بخش دل رنج دیده امام سجاد(ع) است.

