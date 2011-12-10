حمیدرضا ذاکر در گفتگو با خبرنگار مهر از احداث شهرک در محورهای قدیم قم - تهران، قم - سلفچگان و محور سلفچگان - دلیجان خبر داد و گفت: عملیات احداث شهرک در محور سلفچگان - دلیجان از مهرماه آغاز شده و عملیات دو محور دیگر در مرحله جانمایی قرار دارد.



وی ساماندهی شرکت‌های حمل و نقل کالا و و برنامه‌ریزی برای ارائه خدمات در بخش حمل و نقل کالا را از اهداف احداث این شرکت‌ها عنوان کرد.



مسئول واحد بازرگانی و مجتمع های خدماتی - رفاهی و بین راهی استان قم قرار داشتن قم در چهارراه مواصلاتی کشور، همجواری با قطب‌های صنعتی و نزدیکی به بازارهای بزرگ مصرف و نزدیکی به فرودگاه بین المللی امام خمینی‌(ره) و وجود منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان به عنوان بارانداز تجاری در نگهداری و صدور کالا را از ضروریات احداث شهرک‌های حمل و نقل برشمرد.



ذاکر ادامه داد: تاسیسات جانبی از جمله تعمیرگاه، فروشگاه، مجموعه‌های خدماتی، مراکز معاینه فنی، شرکت‌های ایران خودرو دیزل و سایپا دیزل و شرکت‌های خدمات رسان به خودروهای سنگین در این شهرک‌ها مستقر می‌شوند.



وی با اعلام اینکه بخش خصوصی اعتبار احداث این شهرک‌ها را تأمین می‌کند اظهار داشت: برآورد در نظر گرفته شده برای هر شهرک حداقل ۵ تا ۱۰ میلیارد تومان است.



مسئول واحد بازرگانی اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان قم فضای در نظر گرفته شده برای هر شهرک در فاز اول را ۱۰ هکتار و در طرح توسعه فاز دوم را نیز ۱۰ هکتار اعلام کرد.



ذاکر اضافه کرد: عملیات احداث هر فاز 2 سال طول می کشد و پیش بینی می شود عملیات احداث این شهرک ها تا پایان سال 94 به پایان برسد.