به گزارش خبرنگار مهر، در پبام آیت‌الله العظمی لطف‌الله صافی گلپایگانی آمده است: صدایی نزدیک چهارده قرن است که همواره و همه ساله بلندتر می‌شود؛ صدای شرک‌ستیز و استکبارزدا، صدای حیات، صدای ایمان و اسلام،‌ صدای قرآن، صدای ویران‌سازِ بنیادهای ظلم و استبداد و استضعاف و در یک کلمه؛ صدای امام حسین علیه السلام همه ساله در عاشورای حسینی به جهان و جهانیان هشدار می‌دهد و این شور و غوغای بیداری را در جهان برپا می‌کند.



در ادامه این پیام تصریح شده است: این صدا همه را به سوی جلو حرکت و شتاب می‌دهد؛ انسانیت و مکارم اخلاق را زنده می‌کند؛ اگر در روز عاشورا سپاهِ کفر و ظلم، انگشت در گوش‌های خود می‌نمودند که صدای حسین را نشنوند، در دنیای ما و در دنیاهای آینده‌ی شرق و غرب، این صدا به گوش همگان می‌رسد و همه در برابر عظمت امام حسین علیه السلام اظهار خضوع می‌کنند و همه بر آن مصیبت‌های جانکاهی که آن حضرت برای حفظ دین و مبارزه با آن اختناق و استکبارِ اموی متحمل شدند، اشک می‌ریزند و روحیه می‌گیرند.

تشیع زنده‌تر می‌شود



این مرجع تقلید اضافه کرد: صدای حسین صدای حق است؛ صدای عالَمِ وجود است؛ صدای پیروزی حق بر باطل است؛ صدای نفی استکبار است؛ صدای قرآن مجید است. هرچه باطل‌پرستان، سلفی‌های گمراه، وهابی‌های جاهل و دشمنان اهل بیت علیهم السلام،‌ در توان دارند ظلم و جنایت مرتکب شوند و مردم بی‌گناه و زنان و اطفال را با ترور و فتنه‌های انتحاری به قتل برسانند؛ این صدا خاموش نخواهد شد و هر سال پرآواتر ‌می‌شود و دل‌های مردم آزادِ جهان را بیش از پیش به حق و عدالت و توحید اسلام جذب می‌‌کند؛ تشیّع زنده‌تر می‌شود و با قساوت‌های این فرقه‌، که عار و ننگ مسلمانان هستند، شیعیان عقب نمی‌نشینند و پیشرو و پیروز هستند.



آیت‌الله صافی گلپایگانی افزود: با کمال تأسف در روز عاشورا در افغانستان و عراق، این گروه وحشی باز حادثه آفریدند و عالم اسلام را در برابر دیگران شرمنده کردند. شیعیان پاکدل و دوستداران اهل بیت علیهم السلام و هیئت‌های عزاداری سیدالشهدا علیه السلام را قتل عام کردند و چهره زشتی که آنها از اسلام و مسلمانی به جهانیان نشان می‌دهند، زشت‌تر نمودند و پیش از پنجاه نفر از مردم مؤمن را بدون هیچ گونه جرم و گناه به شهادت رساندند و صفحه سیاه دیگری بر کتاب سیاه تاریخ وهابی‌گری و سلفی و اذناب آنها افزودند.

استقامت مردم افغانستان و عراق ستودنی است



این مرجع تقلید گفت: ما با همه مسلمانان جهان از شیعه و سنی و سایران این جنایات را محکوم می‌کنیم و به ملت‌های برادر و هم‌دینِ افغانستان و عراق؛ خصوصاً شیعیان قهرمان و پایدار که در این شرایط وحشیانه و ددمنشانه و ضد انسانی، در راه اسلام و پیروی از اهل بیت علیهم السلام، استقامت می‌ورزند؛ تبریک و تسلیت عرض نموده و مواضع شکوهمند آنان را می‌ستاییم و ددمنشان وحشی بدانند هرچه جنایت مرتکب شوند نمی‌توانند نور خدا را خاموش نمایند و افغانستان، پاکستان و عراق عزیز و مسلمان، ملتزم به احکام دین باقی خواهند ماند و دعوت اهل بیت علیهم السلام دل‌ها را بیشتر روشن می‌نماید.



آیت‌الله صافی گلپایگانی پیام خود را با آیه شریفه "یُرِیدُونَ لِیُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ کَرِهَ الْکَافِرُونَ" به پایان رساند.