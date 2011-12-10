10 درصد قراردارد بازیکنان استقلال صنعتی خوزستان کسر شد

محمد صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: معمولا سازمانها و شرکتهایی مثل گروه ملی صنعتی فولاد ایران همانگونه که در فعالیتهای صنعتی ورود می کنند باید در فعالیتهای اجتماعی مثل ورزش ورود کنند تا منطقه فعالیت آنها شاهد تحرک بیشتری باشد.

وی افزود: ما نیز انتظار داریم سایر شرکتهای بزرگ استان نیز در مقوله ورزش ورود کنند و باعث جذب بیشتر جوانان به سمت فعالیتهای ورزشی و دوری آنها از انحرافات شوند.



صادقی عنوان کرد: ما تیم استقلال صنعتی خوزستان را به گونه ای برای حضور در این فصل بستیم که بتوانیم به لیگ برتر صعود کنیم ولی صعود به لیگ برتر با وجود رقابتهای فشرده و سختی که در لیگ دسته اول وجود دارد سخت و مشکل است.



مدیرعامل باشگاه استقلال صنعتی خوزستان افزود: متاسفانه یکی از مشکلات ما این بود که ما تیم را دیرتر از سایر تیمها تحویل گرفتیم و اغلب بازیکنان را به اجبار جذب کردیم همچنین اغلب بازیکنانی که مدنظر ما بودند را جذب نکردیم زیرا جذب سایر تیمها شده بودند.



صادقی در خصوص حمایت از مجید باقری نیا سرمربی تیم نیز گفت: ما به سرمربی تیم اعتقاد کامل داریم و می دانیم مشکل باشگاه کجاست. با قاطعیت اعلام می کنم که آقای باقری نیا تا آخر فصل در کنار ما خواهد بود و حتی اگر به لیگ برتر هم صعود کنیم وی سرمربی تیم خواهد بود.



وی در خصوص استفاده از استعدادهای فوتبال خوزستان در تیم استقلال صنعتی خوزستان گفت: در ابتدای فصل حتی از تیمهای محلات نیز بازیکنانی به تیم آمدند و در تمرینات شرکت کردند. البته ما با توجه به غنی بودن فوتبال خوزستان قصد داریم بیشتر بازیکنان خود را از میان این بازیکنان انتخاب کنیم ولی از همین جا اعلام می کنم هر کس بازیکنان مستعدی را می شناسد به ما معرفی کند تا از وی تست بگیریم.



صادقی در خصوص اینکه چرا به جای حمایت از تیم استقلال اهواز اقدام به تشکیل تیم جدید کردند، اظهار کرد: این موضوع را باید مسئولان استان بگویند که چرا از تیم استقلال اهواز حمایت نکردند. البته فعالیت استقلال اهواز در ابتدای فصل در هاله ای از ابهام بود و هواداران این تیم نیز در این بلاتکلیفی در عذاب بودند.



مدیرعامل باشگاه استقلال صنعتی خوزستان در خصوص فعالیت تیمهای پایه باشگاه نیز گفت: امسال به عنوان اولین سال فعالیت باشگاه قصد داشتیم تیم بزرگسالان باشگاه را تثبیت کنیم ولی به زودی تیمهای پایه باشگاه نیز شروع به فعالیت خواهند کرد و ما نیز در این خصوص طرحی را آماده کرده ایم.



صادقی تصریح کرد: در شرایط فعلی همانند باشگاه فولاد خوزستان قصد داریم کارهای زیربنایی برای پرورش بازیکنان جوان، نوجوان و نونهال را انجام دهیم. اغلب کسانی که کارهای اولیه تیمهای پایه فولاد را پی ریزی کردند اکنون در باشگاه استقلال صنعتی خوزستان حضور دارند و به زودی شاهد خواهیم بود که فعالیتهای باشگاه در این خصوص جدی و باکیفیت بالا آغاز خواهد شد.



وی گفت: باشگاه با وجود اینکه زیر مجموعه شرک گروه ملی صنعتی فولاد ایران است ولی به گونه ای طراحی شده که درآمد زا باشد به همین دلیل به دنبال مستقل کردن باشگاه از این شرکت هستیم و برای این کار ما به پرورش بازیکن نیاز داریم چرا که یکی از راه های درآمد زایی فروش بازیکن به سایر تیمها است.



صادقی با اشاره به نتایج ضعیف تیم استقلال صنعتی خوزستان در بازیهای اخیر خود گفت: در این خصوص جلساتی با کادر فنی و سایر اعضای هیئت مدیره باشگاه برگزار کردیم که تصویب شد که 20 درصد از قرارداد سرمربی، 15 درصد از قرارداد کادرفنی و 10 درصد از قرارداد بازیکنان به علت نتایج اخیر کسر شود و این موضوع تنها با هدف شوک وارد کردن به این است.



مدیرعامل باشگاه استقلال صنعتی خوزستان تصریح کرد: همچنین با نظر سرمربی تیم، غلام پاکدل از بازیکنان قدیمی استقلال اهواز به عنوان مربی به کادر فنی اضافه خواهد شد تا کادر فنی تقویت شود. همچنین سه بازیکن ارمنستانی هم اینک در تمرینات تیم حضور دارند و در صورت صلاحدید کادر فنی جذب تیم می شوند تا نقاط ضعف تیم کاهش یابد.



صادقی تاکید کرد: ما این دوره سخت را به علت اینکه اولین سال تشکیل تیم را تجربه می کنیم پیش بینی می کردیم ولی هواداران ما شک نکنند به زودی با نتایج عالی آنها را خوشحال خواهیم کرد.



تیم استقلال صنعتی خوزستان هم اکنون با شش امتیاز در رده آخر جدول رده بندی گروه ب لیگ دسته اول قرار دارد.