شالکه موقتا به رده دوم جدول صعود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، شاگردان "هوپ استیونس" جمعه شب در حضور بیش از 53 هزار تماشاگر ورزشگاه المپیک برلین موفق شدند هرتا را از پیش رو بردارند.

در این بازی ابتدا "کلاوس یان هونتلار" در دقیقه 20 گل نخست شالکه را به ثمر رساند اما پنج دقیقه بعد "آدریان راموس" نتیجه را برای هرتا به تساوی کشاند. در دقیقه 44 بازی "تیمو پوکی"، مهاجم جوان شالکه گل دوم این تیم را به ثمر رساند تا نیمه اول با برتری تیم میهمان به پایان برسد.

در نیمه دوم هم تلاش دو تیم برای رسیدن به گل سودی نداشت تا سه امتیاز این بازی به شالکه برسد. شالکه با این پیروزی 31 امتیازی شد و موقتا به رده دوم جدول رده بندی بوندس‌لیگا صعود کرد.

در ادامه دیدارهای هفته شانزدهم امروز شش دیدار دیگر برگزار می شود که برنامه آنها به شرح زیر است:

* نورنبرگ - هوفنهایم

* وردربرمن - ولفسبورگ

* کلن - فرایبورگ

* ماینتس - هامبورگ

* آگسبورگ - مونشن گلادباخ

* هانوفر - بایرلورکوزن

یکشنبه - 20/9/90

* دورتموند - کایزرسلاترن

* اشتوتگارت - بایرن مونیخ

جدول رده بندی:

1- بایرن مونیخ 31 امتیاز - تفاضل گل 29+

2- شالکه 31 امتیاز - تفاضل گل 11+ (یک بازی بیشتر)

3- دورتموند 30 امتیاز

4- مونشن گلادباخ 30 امتیاز

-------------------------------------------------------------------

16- کایزرسلاترن 14 امتیاز

17- فرایبورگ 13 امتیاز

18 آوگسبورگ 11 امتیاز