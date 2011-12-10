اعزام هیئت سرمایه گذاری هندی به هرمزگان/حامی سیاسی ایران هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، دی پی سریو استاوا جمعه شب در دیدار با استاندار هرمزگان که در استانداری هرمزگان برگزار شد، ریشه های تاریخی دو کشور هند و ایران را از نظر فرهنگی، تاریخی و زبان به دو هزار سال قبل دانست و گفت: ارتباطات سیاسی و اقتصادی ایران و هند به 75 سال قبل بر می گردد و امیدواریم با افزایش حجم روابط اقتصادی و تجاری این روابط پایدار بماند.

سفیر هند بیان داشت: میزان مبادلات اقتصادی و تجاری هندوستان و ایران با 3.5 درصد رشد به 14 میلیارد دلار افرایش یافته که این رقم با توجه به ظرفیتهای موجود دو کشور راضی کننده نیست، امیدواریم با اصلاحات اقتصادی صورت گرفته مبادلات تجاری دو کشور افزایش یابد.

وی افزود: رشد تولید ناخالصی ملی هندوستان از سال 2002 تا کنون 9 درصد رشد داشته و رشد اقتصادی هندوستان بسیار سریع و شتابان است.

سریو استاوا با بیان اینکه هندوستان در حال توسعه است، عنوان کرد: هندوستان از نظر تکنولوژی و علمی رشد بسیار خوبی در سالهای اخیر داشته و به لحاظ جمعیتی از ظرفیتهای خوب نیروی انسانی بهره می برد و حتی جزو کشورهای بزرگ دنیا در امر سرمایه گذاری است.

سفیر هند سرمایه گذاری هشت بیلیون دلاری در جمهوری چک را از دستاوردهای کشور هندوستان عنوان کرد و گفت: این در حالی است که سرمایه گذاری کشور چک در هند بسیار کمتر است و سعی خواهد شد با شناسایی ظرفیتهای مناسب در ایران به خضوص هرمزگان بتوانیم سرمایه گذاریهای بیشتری را انجام دهیم.

وی با بیان اینکه هرمزگان به لحاظ موقعیت استراتژیک حمل و نقل ریلی و جاده ای نقش تعیین کننده ای دارد، اضافه کرد: هندوستان به دنبال آن است تا با مذاکرات صورت گرفته از طریق اکو مبادلات و حمل و نقل جاده ای و ریلی خود را از این استان انجام دهد.

وی افزود: سه شرکت بزرگ سرمایه گذاری هندی در زمینه های انرژی و صنعتی برای بازدید از ظرفیتهای هرمزگان به این کشور به زودی سفر خواهند کرد.

وی با اشاره به دیدارهای نخست وزیر هندوستان در نیویورک با رئیس جمهور ایران و سفر رئیس مجلس این کشور به ایران بیان داشت: کشور هندوستان در روابط دیپلماتیک حامی سیاسی ایران است و امیدواریم که وزیر امور خارجه ایران را در هندوستان ملاقات کنیم.

وی در خصوص یکی از شرکتهای هندی که سال گذشته در زمینه فولاد در هرمزگان سرمایه گذاری کرده بود و به دلایل نامعلومی کار را نیم تمام رها کرد، عنوان کرد: این شرکت جزو شرکتهای بزرگ و صاحب نام هندوستان است و موضوع را در اسرع وقت پیگیری خواهم کرد.