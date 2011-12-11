استان هرمزگان آماده حضور سرمایه گذاران هندی است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی در دیدار با سفیر هند که در بندرعباس برگزار شد، نقش استان هرمزگان را در معادلات اقتصادی و صنعتی کشور تاثیرگذار بیان داشت و افزود: هرمزگان در کریدور شمال به جنوب با بهره گیری از چهار شبکه حمل و نقلی به عنوان پایتخت حمل و نقل کشور محسوب می شود.

وی عنوان کرد: برگزاری اجلاس دو روزه اکو و حضور نمایندگان کشورهای عضو در بندرعباس و بازدید از ظرفیتهای موجود استان در حمل و نقل موجب شده تا این استان در کانون تجارت جهانی به خصوص کشورهای آسیایی قرار بگیرد.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه 60 درصد صادرات و واردات کالا از استان هرمزگان از طریق دریا و خطوط ریلی و جاده ایی انجام می پذیرد، بیان داشت: هرمزگان می تواند مرکز مهمی برای حمل و نقل کالاهای کشور هند به کشورهای مختلف باشد.

وی از آمادگی هرمزگان برای پذیرش سرمایه گذاران هندوستانی خبر داد و افزود: سرمایه گذاران هندی می توانند در بخشهای صنعتی همچون فولاد، آلومینیوم، بخش شیلات و کشتی سازی و انرژی های تجدید پذیر سرمایه گذاری کنند.

عزیزی با اشاره به سابقه دیرینه هندوستان در مبارزه با استکبار تصریح کرد: تعاملات و مشترکات ایران و هندوستان فراوان است و سیاست خارجی ایران بر این است که ارتباط خود را با کشورهایی که بر مبنای مشترک و عزت حرکت می کنند روابط بیشتری داشته باشد.

همایش سرمایه گذاران خارجی در هرمزگان

استاندار هرمزگان اظهارداشت: در حال طراحی برگزاری نشست مشترک سرمایه گذاران خارجی و داخلی در هرمزگان هستیم تا ظرفیتها و پتانسیلهای موجود را جهت جذب سرمایه گذار معرفی کنیم.

وی اضافه کرد: حضور سفرا در هرمزگان در راستای معرفی این ظرفیتها است و امیدواریم این دیدارها در عمل موجب سرعت بخشی به توسعه استان شود.