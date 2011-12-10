فعالیت تیمهای پایه در خوزستان ضروری است

عبدالمجید باقری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: 17 مرداد که تیم را تحویل گرفتم تقریبا بازیکنی نداشت و تنها چند بازیکن تستی در اختیار گرفتیم و تمرینات پیش فصل ما صرف تست گرفتن از بازیکنان جدید شده بود به همین دلیل ما آنچنان نتوانستیم مثل سایر تیمها تمرینات آماده سازی خود را به خوبی انجام دهیم.

باقری نیا افزود: دوم شهریور آخرین مهلت ما برای ارائه لیست نهایی به فدراسیون فوتبال بود به همین دلیل تیمی را بستیم که اغلب بازیکنان مورد نظر ما در آن وجود نداشت. حتی من مجبور شدم برخی بازیکنان را از سایر تیمها بیرون بکشم و آنها را قانع به بستن قرارداد با تیم خود کنم.



وی تصریح کرد: به همین دلیل این تیم آن چیزی نیست که ما انتظار داشتیم و طبیعی است که در ادامه رقابتهای لیگ دسته اول شرایط سختی پیش روی ما خواهد بود ولی با وجود این ما بهتر از هر کسی می دانیم که در شرایط فعلی تیم نتایج مناسبی نمی گیرد و باید از این مرحله عبور کرد.



باقری نیا عنوان کرد: اکنون ما می دانیم ضعف تیم کجاست و دیگر فرصتی برای اشتباه کردن نداریم به همین دلیل از این پس بازیکنی را جذب می کنیم که توانایی کمک کردن به خروج تیم از این وضعیت را داشته باشد نه اینکه تنها فهرست ما را پر کنند. برای نمونه یک بازیکن ارمنستانی به تیم ما آمده که می گویند 25 بازی ملی دارد ولی اینها برای من ملاک نیست و وی باید بتواند ثابت کند که توانایی کمک کردن به تیم ما را دارد.



وی بیان کرد: در نیم فصل ما می توانیم سه بازیکن به صورت قطعی و پنج بازیکن به صورت قراردادی جذب کنیم به همین دلیل امیدوار هستم که بتوانیم با این کار مشکلات خود را تا حدود زیادی حل کنیم.



سرمربی تیم فوتبال استقلال صنعتی خوزستان در خصوص استفاده از استعدادهای فوتبال خوزستان در تیم خود نیز گفت: ما در ابتدای فصل از اغلب بازیکنان مورد نظر تست گرفته ایم ولی از همین جا از تمامی پیشکسوتان و اصحاب رسانه استان درخواست می کنم اگر بازیکن و استعدادی وجود دارد که توانایی حضور در رقابتهای لیگ دسته اول را دارد را به ما معرفی کنند.



باقری نیا در خصوص اینکه آیا بهتر نبود به جای تاسیس تیم استقلال صنعتی خوزستان از تیم استقلال اهواز حمایت می شد، گفت: شرایط حضور آن تیم در ابتدای فصل در رقابتها در هاله ای از ابهام بود و حتی گفتند تعلیق شده ولی نشد به همین دلیل ما نمی توانستیم در آن شرایط، استقلال صنعتی را تشکیل ندهیم ضمن اینکه خوشبختانه این تیم هم اینک در رقابتهای دسته دوم حضور دارد و این احتمال وجود دارد که مجددا به رقابتهای دسته اول بازگردد و ما خوشحال می شویم چنین اتفاقی رخ دهد زیرا ظرفیت فوتبال اهواز بیشتر از اینهاست.



وی در خصوص تشکیل تیمهای پایه برای تیم استقلال صنعتی خوزستان نیز گفت: فعالیت تیمهای پایه برای باشگاه های خوزستان از نان شب هم واجب تر است به همین دلیل در حال تدوین طرحی هستم که مدیران باشگاه استقلال صنعتی از چند ماه آینده فعالیت در تیمهای پایه را آغاز کنند تا بتوانیم استعدادهای بی شمار فوتبال خوزستان را جذب کنیم.



باقری نیا تصریح کرد: البته ما در کشور آکادمی فوتبال به معنای واقعی در هیچ یک از باشگاه های خود نداریم زیرا آکادمی یعنی حضور 24 ساعته و چندین ساله یک بازیکن نونهال در باشگاه و چنین امری در هیچ از یک باشگاه های ما وجود ندارد ولی ما در باشگاه استقلال صنعتی به دنبال تهیه مقدمات لازم برای این کار هستیم تا یک آکادمی تشیکل دهیم که بازیکن 24 ساعته در اختیار باشگاه باشد.



سرمربی تیم فوتبال استقلال صنعتی خوزستان تاکید کرد: برای این کار باید تعدادی مربی جوان استان را به کلاسهای آموزشی به منظور فراگیری چگونگی کار کردن با بچه های 13 ساله اعزام کنیم و این بازیکنان را در اختیار آنها قرار دهیم.



باقری نیا در مورد آینده تیم استقلال صنعتی خوزستان در لیگ برتر نیز گفت: این تیم حتی اگر تقویت هم نشود امسال در میان شش تیم بالا جدول رده بندی خواهد بود و اگر تقویت شود می توانیم به جایگاه بهتری فکر کنیم.



وی در مورد اینکه احتمال دارد با این نتایج ضعیف از تیم اخراج شود نیز اظهار کرد: مطمئین باشید اگر روزی به این نتیجه رسیدم که دیگر برای این تیم موثر نخواهم بود منتظر تصمیم هیئت مدیره نخواهم نشست و خودم استعفایم را تقدیم باشگاه می کنم ولی در این شرایط احساس می کنم این تیم می تواند موفق عمل کند.



تیم استقلال صنعتی خوزستان هم اکنون با شش امتیاز در رده آخر جدول رده بندی گروه ب لیگ دسته اول قرار دارد.