آبادان شهر بزرگان فوتبال است/ عده کمی دشمن بودند

به گزارش خبرگزاری مهر، در واکنش به مطالب منتشر شده از سوی پیروانی 473 پیشکسوت و هوادار فوتبال آبادان با انتشار بیانیه ای خواستار عذرخواهی فوری این سرمربی شدند و مصاحبه علیه فوتبال آبادان را به « نمک خوردن و نمکدان شکستن» تشبیه کردند.

غلامحسین پیروانی سرمربی پیشین تیم فوتبال صنعت نفت آبادان نیز در واکنش به این بیانیه گفت: هرگز به خود اجازه نمی دهم به پیشکسوتان فوتبال آ‌بادان که همه آنها از دوستان من هستند توهین کنم و یا خدای ناکرده آنها را کوچک بشمارم.



پیروانی ادامه داد: دست تک‌ تک هواداران آبادانی و صنعت نفت را در اقصی نقاط دنیا را به گرمی می فشارم و همواره به آنها احترام می گذارم زیرا آنها نیز همیشه احترام من را نگاه داشتند و مورد لطف خود قرار دادند.



وی در مورد مصاحبه هایش که برخی از هواداران صنعت نفت را دشمن خوانده بود، گفت: منظور من عده بسیار کمی هستند که خود را هوادار صنعت نفت معرفی می کنند ولی در تعریف بهتر نه تنها دشمن من و صنعت نفت که دشمن واقعی فوتبال آبادانند و همواره با برهم زدن جو می خواهند بین من و هواداران این باشگاه جدایی بیاندازند.



پیروانی تصریح کرد: هوادارانی که در سرما و گرمای بالای 60 درجه و در آن آب و هوای پر از گرد و غبار به ورزشگاه می آیند و تیم خود را تشویق می کنند را هرگز نمی توان دشمن خواند.



پیروانی اظهار کرد: من از آبادان رفتم ولی خدا را شاکرم که در این مدت در این تیم مردمی کار کردم و از هواداران، پیشکسوتان و اصحاب رسانه می خواهم که با تیزبینی بیشتر کسانی را که می خواهند به فوتبال این شهر لطمه وارد کنند و میان باشگاه و طرفدارانش فاصله بیاندازند شناسایی و از اقدامات آنها جلوگیری کنند.



وی تصریح کرد: آبادان شهر بزرگان فوتبالی چون مرحوم دهداری، منوچهر سالیا، شهید شاملی، علیرضا فیروزی، حسون برزگری، ذلفقار نظام آزادی، بیت سیاح، بهاریان، گله داری، ابرهیم قاسمپور، عبدالواحد بزمه و … است که بزرگی آنها در فوتبال بر همگان ثابت شده است.