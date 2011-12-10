مرتضی بخردی، مالک سه خانه تاریخی بخردی در شهر اصفهان به خبرنگار مهرگفت: برای مرمت خانه های تاریخی تفاهمنامه ای با میراث فرهنگی امضا کردم تا طبق آن سه خانه بخردی مرمت شود. یکی از این خانه ها در خیابان ابن سینا قرار دارد که با هزینه شخصی به اقامتگاه سنتی تبدیل شد.

بخردی بیان کرد: یک خانه دیگر در پشت مسجد جامع اصفهان قرار دارد که مرمت آن به دلیل نداشتن اعتبار نا تمام ماند. مرمت این خانه طبق برآورد سازمان میراث فرهنگی، حدود 400 میلیون تومان هزینه لازم دارد. این سازمان اعلام کرده بود که حدود 70 میلیون تومان آن را می پردازد اما برای مرمت خانه دیگر به رغم بحرانی بودن شرایط آن، اقدامی نکردم چون همه هزینه ها را صرف تمام شدن مرمت خانه اول شده بود.

این مالک خانه های تاریخی بخردی گفت: درحالی که سازمان میراث فرهنگی اعلام کرده بود که باید کمک دولتی برای مرمت به مالکان خانه های تاریخی تعلق بگیرد اما هیچیک از مالکان حتی یک ریال هم از این کمک ها دریافت نکرده اند.

وی ادامه داد: سازمان میراث فرهنگی موظف است که برای حفظ و مرمت خانه های تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی بودجه ای در نظر بگیرد اما تا کنون سهمی از این بودجه ها به مالکان این خانه ها اختصاص داده نشده است.