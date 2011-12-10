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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۸:۵۵

حجت ‌الاسلام علوانی:

50 مبلغ دینی خرمشهر در دهه دوم محرم فعالیت می کنند

50 مبلغ دینی خرمشهر در دهه دوم محرم فعالیت می کنند

خرمشهر - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی خرمشهر از فعالیت 50 مبلغ دینی همزمان با دهه دوم ماه محرم به منظور تبلیغ آموزه های دینی در این شهرستان خبر داد.

حجت ‌الاسلام احمد علوانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با آغاز دهه دوم ماه محرم بیش از 50 مبلغ مدرسه علمیه سیدالشهدا(ع) خرمشهر با محوریت عاشورا و بیداری اسلامی به تبلیغ آموزه های دینی عاشورا و تاثیر آن در بیداری اسلامی منطقه می پردازند.

وی عنوان کرد: مبلغان در دهه دوم این ماه به تناسب سطح فکری و عمق دریافت مخاطبان به بیان تاثیرات واقعه کربلا در ایجاد نهضتهای گوناگون دینی، فکری و اجتماعی در طول تاریخ می پردازند.

حجت الاسلام علوانی اضافه کرد: همچنین خطبا پیامهای آزادی خواهی و ظلم ستیزی در ماهیت نهضت عاشورا و نقش آن را در بیداری اسلامی منطقه و نهضت ملتهای مسلمان در قیام علیه مستبدان را برای عموم تبیین خواهند کرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی خرمشهر گفت: امروز جهان نشات گرفته از امر به معروف و نهی از منکر امام حسین(ع)است که شاهد از خواب بیدارشدن کشورها و براندازی حکومتهای جور و ستم است.

وی خطاب به مبلغان مذهبی تاکید کرد: در منبرها و مجلس باید بیش از پیش به ارکان عمیق و اهداف بنیادی قیام امام حسین(ع) پرداخت و از ظواهر و مکررات تا حد امکان پرهیز کرد.
کد مطلب 1479244

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