50 مبلغ دینی خرمشهر در دهه دوم محرم فعالیت می کنند

حجت ‌الاسلام احمد علوانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با آغاز دهه دوم ماه محرم بیش از 50 مبلغ مدرسه علمیه سیدالشهدا(ع) خرمشهر با محوریت عاشورا و بیداری اسلامی به تبلیغ آموزه های دینی عاشورا و تاثیر آن در بیداری اسلامی منطقه می پردازند.

وی عنوان کرد: مبلغان در دهه دوم این ماه به تناسب سطح فکری و عمق دریافت مخاطبان به بیان تاثیرات واقعه کربلا در ایجاد نهضتهای گوناگون دینی، فکری و اجتماعی در طول تاریخ می پردازند.



حجت الاسلام علوانی اضافه کرد: همچنین خطبا پیامهای آزادی خواهی و ظلم ستیزی در ماهیت نهضت عاشورا و نقش آن را در بیداری اسلامی منطقه و نهضت ملتهای مسلمان در قیام علیه مستبدان را برای عموم تبیین خواهند کرد.



رئیس اداره تبلیغات اسلامی خرمشهر گفت: امروز جهان نشات گرفته از امر به معروف و نهی از منکر امام حسین(ع)است که شاهد از خواب بیدارشدن کشورها و براندازی حکومتهای جور و ستم است.



وی خطاب به مبلغان مذهبی تاکید کرد: در منبرها و مجلس باید بیش از پیش به ارکان عمیق و اهداف بنیادی قیام امام حسین(ع) پرداخت و از ظواهر و مکررات تا حد امکان پرهیز کرد.