محرم و برنامه های مناسب ترکیبی

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه‌های ترکیبی یکی از ساختارها در امر برنامه‌سازی محسوب می‌شود، ولی این ساختار کمتر از سوی برنامه‌سازان مورد توجه قرار می‌گیرد، به همین دلیل این نوع برنامه‌ها در اکثر شبکه‌ها شکل ثابت و کلیشه‌ای دارد، حتی گاهی به حدی ساده تولید می‌شود که دیگر مورد توجه مخاطبان قرار نمی‌گیرد و بینندگان بی‌اعتنا از کنار این نوع برنامه‌ها می‌گذرند.

اما شبکه سه در ایام محرم تلاش کرد تا با جدی گرفتن این ساختار برنامه‌های متنوعی در این باره پخش کند. برنامه‌های روتین این شبکه همچون "سمت خدا" به تهیه‌کنندگی عبدالمجید رکنی و با حضور کارشناسانی چون حجج‌الاسلام حسینی قمی، عالی، نقویان، ماندگاری و پناهیان توانست مخاطبان بسیاری را همراه کند. این برنامه به موضوع‌هایی چون وعده‌های الهی به صابران، پاداش و کیفر اعمال، شرح رساله حقوق امام سجاد (ع)، زندگی و بندگی و شیوه‌های انتقال مفاهیم دینی پرداخت.

پخش برنامه "عاشورا نیمروزی جاویدان" که به تهیه‌کنندگی هادی آشتیانی از دهه اول محرم آغاز شد، توانست با دقت و ظرافت خاصی به موضوع عاشورا بپردازد. در این برنامه دکتر حشمت الله قنبری با زبانی ساده مفاهیم عاشورا را توضیح می‌داد. یکی از ویژگی‌های سخنران باید زبان ساده و قابل فهم باشد. وقتی او به راحتی و با صمیمت با مخاطبان حرف بزند، مسلماً سخنرانی او بیشتر به دل مخاطب می‌نشیند تا اینکه از کلمات بسیار ادبی بهره برد. این برنامه با بهره بردن از این ویژگی یکی از آثار مناسب شبکه سه محسوب می‌شود.

برنامه "زنده عشق" هم به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مجید یراق بافان یک مجله تلویزیونی برای شبکه سه در ایام محرم بود. این برنامه شامل آیتم‌هایی همچون "دیار عشق"، "پرده عشق"، "مشق عشق"،"حدیث عشق"، "سخن عشق"، "حکایت عشق" و "روایت عشق" بود.

هر یک از این آیتم یک بخش متنوع داشت که می‌توان به بررسی ارتباط توسل به حضرت ابا عبدالله الحسین در دوران دفاع مقدس، کلیپ‌های سینه‌زنی، خوشنویسی و نقاشی، احادیث امام حسین (ع)، سخنان امام خمینی (ره)، شهید آیت‌الله مطهری و حجت‌الاسلام طباطبایی درباره شخصیت امام حسین (ع) و عزاداری‌های آن حضرت و ... بود. یکی از ویژگی این برنامه آیتم حکایت عشق بود که به خاطراتی از مراجع عظام، نویسندگان، مداحان و شاعران در برپایی روضه امام حسین (ع) اختصاص داشت.

شبکه سه در ایام محرم فقط به عزارداری‌های مردم تهران نپرداخت، بلکه سعی کرد با داشتن نگاه فراملی محرم را در ایران به تصویر بکشد. برنامه مستند "محرم در ایران" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی موسی جابری به آداب و رسوم فرهنگی خاص هر منطقه از سراسر ایران را همچون استان‌های بوشهر، خوزستان، لرستان، خراسان شمالی، جنوبی، سمنان، کرمانشاه و ... در ماه محرم به تصویر می‌کشید.

نکته جالب در این برنامه این بود که شیوه‌های فرهنگی در سه مقطع زمانی قبل از محرم، حین محرم و پس از محرم مد نظر قرار گرفت. این برنامه تلاش کرد در حد توان علاوه بر ارتباط بعد مذهبی محرم و کنش‌های فرهنگی اقوام، به کارکردهای اجتماعی مرتبط با محرم از جمله تقسیم کار، انسجام اجتماعی، فعالیت نقش‌ها و عام گرایی، تعهد اجتماعی و ... در میان اقوام مختلف ایرانی نیز بپردازد.

در این ایام برنامه‌های مناسبی همچون "نجوا"، "حقیقت پنهان" و ... هم پخش شد. شبکه سه با تهیه و پخش برنامه‌های مناسب ترکیبی و گفتگو محور توانست در ایام محرم کارنامه مناسبی از خودش به جا بگذارد. البته امسال شبکه سه بر خلاف محرم سال‌های قبل که مجموعه‌های فاخری "معصومیت از دست رفته"، "سفر سبز"، "بانو" و ... برای این ایام تهیه و پخش کرده بود، مجموعه "جاودانگی" را روی آنتن برد.

این مجموعه از تولیدات این شبکه نبود، بلکه این مجموعه را خریداری کرده بود. مجموعه تلویزیونی "جاودانگی" با وجود اینکه موضوع خوبی داشت، اما در بخش فیلمنامه با ضعف‌های عمده‌ای رو به رو بود. امید است شبکه سه در سال‌های آینده علاوه بر توجه به ساختار برنامه‌های ترکیبی و گفتگو محور در بخش آثار نمایشی هم مجموعه‌ای مناسبی برای پخش آماده کند.

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فاطمه عودباشی