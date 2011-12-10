عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

* خاورمیانه

- فعالان حقوق بشر سوریه ادعا کردند درتظاهرات روزجمعه دستکم ۲۴ نفر از معترضان در مناطق مختلف کشور کشته شدند.

- ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، باردیگر خواستار ورود ناظران بین المللی به سوریه شد و نسبت به بروز جنگ داخلی در این کشور هشدار داد.

- نبیه بری رئیس مجلس لبنان در دیدار با سفیر ایران در بیروت با شگف انگیز خواندن توانایی بالای نظامی و ضد جاسوسی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: دستیابی جمهوری اسلامی ایران به این هواپیمای فوق مدرن مایه تعجب همگان شده و نشانه اقتدار جمهوری اسلامی ایران است.



* آمریکا

- نمایندگان احزاب دموکرات و جمهوریخواه با درخواست دولت باراک اوباما برای کاستن از دامنه تحریم های مربوط به بانک مرکزی ایران مخالفت کردند.



* اروپا و روسیه و ترکیه

- رئیس ستاد مشترک آمریکا مارتین دمپسی: اروپا ممکن است با ناآرامی روبرو شود و امروز منطقه یورو در خطر و تهدید است

- معترضان به نتایج انتخابات پارلمانی روسیه اجازه یافتند که امروز(شنبه) در مسکو و چند شهر دیگر آن کشور تظاهرات اعتراض آمیز برگزار کنند.

- سران اتحادیه اروپا تصمیم گیری درباره پذیرش نامزدی عضویت صربستان در این اتحادیه را تا دو ماه دیگر به تعویق انداختند.

- کرواسی به زودی به عضویت اتحادیه اروپا در می آید.

- یک سیاستمدار ترک نسبت به هرگونه دخالت در امور ایران از سوی غرب هشدار داد.