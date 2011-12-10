* خاورمیانه
- فعالان حقوق بشر سوریه ادعا کردند درتظاهرات روزجمعه دستکم ۲۴ نفر از معترضان در مناطق مختلف کشور کشته شدند.
- ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، باردیگر خواستار ورود ناظران بین المللی به سوریه شد و نسبت به بروز جنگ داخلی در این کشور هشدار داد.
- نبیه بری رئیس مجلس لبنان در دیدار با سفیر ایران در بیروت با شگف انگیز خواندن توانایی بالای نظامی و ضد جاسوسی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: دستیابی جمهوری اسلامی ایران به این هواپیمای فوق مدرن مایه تعجب همگان شده و نشانه اقتدار جمهوری اسلامی ایران است.
* آمریکا
- نمایندگان احزاب دموکرات و جمهوریخواه با درخواست دولت باراک اوباما برای کاستن از دامنه تحریم های مربوط به بانک مرکزی ایران مخالفت کردند.
* اروپا و روسیه و ترکیه
- رئیس ستاد مشترک آمریکا مارتین دمپسی: اروپا ممکن است با ناآرامی روبرو شود و امروز منطقه یورو در خطر و تهدید است
- معترضان به نتایج انتخابات پارلمانی روسیه اجازه یافتند که امروز(شنبه) در مسکو و چند شهر دیگر آن کشور تظاهرات اعتراض آمیز برگزار کنند.
- سران اتحادیه اروپا تصمیم گیری درباره پذیرش نامزدی عضویت صربستان در این اتحادیه را تا دو ماه دیگر به تعویق انداختند.
- کرواسی به زودی به عضویت اتحادیه اروپا در می آید.
- یک سیاستمدار ترک نسبت به هرگونه دخالت در امور ایران از سوی غرب هشدار داد.
خبرگزاری مهر-گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از رسانه های مختلف به شرح زیر است.
* خاورمیانه
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