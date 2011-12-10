مهدی تاج در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد انتقادهای بازیکنان پرسپولیس در مورد زمان برگزاری شهرآورد 73 ضمن بیان مطلب فوق گفت: اگر جدول مسابقات را نگاه کنید، به دلیل ترافیک مسابقات لیگ، جام حذفی، لیگ قهرمانان آسیا و دیدارهای مهم تیم ملی فرصت کمی برای تغییر زمان مسابقات بود، به همین دلیل سازمان لیگ دربی 73 را در روز جمعه 18 آذرماه برگزار کرد.

وی در پاسخ به این سئوال که می‌شد دیدارهای سرخابی‌ها در هفته شانزدهم برگزار می‌شد و پس از آن شهرآورد انجام می‌گرفت، اظهار داشت: بهتر است در این خصوص آقای عزیز محمدی پاسخ دهد زیرا دلایلش قانع کننده است.

نایب فدراسیون فوتبال در مورد کاهش سهمیه فوتبال باشگاهی ایران در لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: اگر ما کرسی خود در کمیته اجرایی را حفظ می‌کردیم، می‌توانستیم سهمیه بیشتری را کسب کنیم زیرا در کمیته مسابقات و کمیته برنامه‌ریزی حق‌مان را گرفتیم اما در کمیته اجرایی به ما رای ندادند.

وی با بیان اینکه آن وقتی باید ناراحت باشیم که کرسی‌های‌مان را از دست می‌دهیم، خاطر نشان کرد: واقعا با فوتبال ایران بی‌مهری شد. در حالیکه ایران موضعش را بصورت رسمی اعلام نکرد اما فکر می‌کنم مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا تصور کرده‌اند کفاشیان از بن همام حمایت کرده و به نوعی می‌خواهند از ما انتقام بگیرند.

تاج در مورد اینکه آیا تحریم لیگ قهرمانان آسیا می‌تواند به ما کمک کند، تصریح کرد: تحریم کار درستی نیست شاید آنها بخواهند ما چنین اقدامی را بکنیم اما ما با قدرت به میدان می رویم و حق‌مان را در زمین مسابقه می گیریم.

وی با بیان اینکه شاید در برخی موارد می‌توان با اقدامات به موقع و ارسال سریع‌تر نامه‌ها مشکلات را حل کرد، افزود: به عقیده من بهتر است از امروز به فکر آن باشیم 207 امتیازی که از دست داده‌ایم به خاطر چه موضوعاتی بوده و یک به یک این مشکلات را برطرف کنیم. در این صورت اگر مشکلی نداشته باشیم، نمی‌توانند به این شکل از ما انتقام گیری کنند.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال در مورد اینکه آیا انتخابات این فدراسیون در زمان مقرر برگزار می‌شود، گفت: تغییرات اساسنامه صورت گرفته و ما تنها دو راه برای برگزاری مجمع داریم. اول اینکه تغییرات اساسنامه را به بعد از انتخابات موکول کنیم تا هیئت رئیسه آینده در مورد آن تصمیم گیری کند و یا اینکه تغییرات را اعمال کرده و مجمع انتخابات را به عقب بیندازیم.