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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۹:۲۴

طهماسبی:

720 میلیون ریال برای اجرای عملیات گردشگری سراب روانسر اختصاص یافت

720 میلیون ریال برای اجرای عملیات گردشگری سراب روانسر اختصاص یافت

روانسر - خبرگزاری مهر: شهردار روانسر گفت: در اعتبارات عمرانی سالجاری روانسر 720 میلیون ریال برای اجرای عملیات گردشگری سراب این شهر اختصاص یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی طهماسبی گفت: مطالعه و تهیه طرح ساماندهی سراب روانسر 450 میلیون ریال هزینه در بر داشته است.

شهردار روانسر تاکید کرد: سال گذشته نیز 2 میلیارد و 50 میلیون ریال  برای اجرای این طرح هزینه شده است.

طهماسبی افزود: در اعتبارات عمرانی سالجاری روانسر، 720 میلیون ریال برای اجرای عملیات گردشگری سراب این شهر اختصاص یافته است.

شهردار روانسر در پایان تاکید کرد: در طرح ساماندهی سراب روانسر، نمایشگاه ادواری، آب نما، یادمان شهدا، رستوران، سکو و آلاچیق، زمین بازی کودکان، آمفی تئاتر روباز، پارکینگ و زمینهای ورزشی همگانی ویژه بانوان در قله مشرف بر سراب روانسر در نظر گرفته شده است.
 

کد مطلب 1479260

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