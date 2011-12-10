بخشی از اموال وزارت صنعت به فروش رفت/ انتشار 1000 میلیارد تومان اوراق مشارکت

مسعود موحدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت فروش اموال و داراییهای وزارت صنایع و معادن گفت: برای فروش اموال و داراییهای وزارتخانههای بازرگانی و صنایع سابق، تمهیدات خاصی اندیشیده شده است؛ به نحوی که در بودجه سال 90 کل کشور، 50 میلیارد تومان اعتبار برای اختصاص تسهیلات و کمکهای آمایش تجاری کشور پیشبینی شده است.
قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: فروش اموال و داراییهای وزارت صنعت، معدن و تجارت جز برنامههای در دست اجرا است؛ اما این موضوع نیاز به انجام یک سلسله هماهنگیهای حقوقی و قانونی دارد که این هماهنگیهای حقوقی و قانونی هماکنون در حال انجام است.
وی تصریح کرد: هم اکنون بخشی از این اموال در معرض فروش قرار گرفته است و از محل آن، بخشی از نیازها و اهدافی همچون پرداخت درصدی از یارانه شیر، انجام خواهد شد.
به گفته موحدی، سایر اموال و داراییهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با طی مراحل قانونی خود در آیندهای نزدیک به فروش خواهد رفت، اما برای فروش آنها باید آمادهسازی صورت گیرد و مسائل حقوقی و قانونی آن، حل شود که امید میرود به زودی بتوان شاهد این امر بود.
وی اظهار داشت: اموال و داراییهای وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها شامل ساختمانها نمیشود.
موحدی همچنین از فروش 1000 میلیارد تومان اوراق مشارکت برای تامین مالی طرحهای صنعتی خبرداد و گفت: کارهای مقدماتی برای انتشار این میزان اوراق مشارکت در حال انجام است و امید میرود به زودی بتوان شاهد انتشار این اوراق بود.
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