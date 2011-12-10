نساجی مستحق شکست مقابل ماشین سازی تبریز نبود

رضا نیکزاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه عده ای از تماشاگران این دیدار، بدون توجه به بضاعت فنی و مالی تیم شعارهای تندی را علیه بازیکنان و کادر فنی تیم دادند که به طور یقین این روند نمی تواند برای تیم نساجی مفید باشد.

وی افزود: ایجاد وحدت میان تماشاگران از عوامل موثر در رسیدن تیم به موفقیت در دیدارهای باقیمانده بوده که باید علاقمندان و هواداران واقعی نساجی بازیکنان و کادر فنی تیم را برای دستیابی به این اهداف یاری کنند.

سرپرست تیم فوتبال نساجی قائم شهر افزود: تمام کسانی که فوتبال ارائه شده توسط نساجی در دیدار امروز را دیدند اعتراف می کنند که حق نساجی در این مسابقه، شکست نبود و اگر بازیکنان قدر موقعیت های به وجود آمده را می دانستد می توانستیم تیم پیروز مسابقه باشیم.

نیکزاد ادامه داد: تیم فوتبال ماشین سازی تبریز که در صدر جدول رده بندی گروه قرار دارد، هزینه های فراوانی برای لیگ امسال انجام داده که مقایسه این دو تیم و هزینه ها و بازیکنان جذب شده منطقی نیست.

سرپرست تیم فوتبال نساجی قائم شهر با ابراز رضایت از بازیکنان تیم نساجی گفت: بازیکنان ما در این دیدار و دیگر مسابقات برگزار شده ، با تمام توان و قوای خود برای اعتلای نام نساجی و کسب پیروزی به میدان رفتند و نباید آنها را که کمترین دستمزد، حاضر به بازی در تیم نساجی شدند شماتت کرد.

نیکزاد گفت: در تعطیلات نیم فصل اول برای رفع نقاط ضعف تیم تلاش می کنیم و بدون تردید جایگاه نساجی در پایان رقابتها، فاصله فراوانی با جایگاه فعلی خواهد داشت و به رده بالاتر جدول رده بندی صعود خواهیم کرد.

وی با انتقاد شدید از سرمربی تیم ماشین سازی تبریز گفت: متاسفانه این مربی در تمام مدت بازی امروز به بازیکنان تیمش دستور می داد وقت بازی را تلف کنند و با بهانه مصدومیت، علاوه بر اتلاف وقت روحیه بازیکنان نساجی را از بین ببرند.

تیم فوتبال نساجی قائم شهر، عصر جمعه در هفته دهم لیگ دسته اول فوتبال کشور با نتیجه سه بر یک قابل میهمان خود، ماشین سازی تبریز شکست خورد.

این تیم با پذیرش این شکست 11 امتیازی باقی ماند و به رده نهم جدول رده بندی گروه دوم لیگ دسته اول فوتبال کشور سقوط کرد.