پهپاد در تور سپاه/ نگرانی آمریکا از لو رفتن تجهیزات مدرن جاسوسی سیا

به گزارش خبرگزاری مهر، نیروهای مسلح، واحدهای جنگ الکترونیکی و پدافند هوایی 13 آذرماه اعلام کردند که موفق شده اند با اقدامات عملیاتی خود یک فروند هواپیمای بدون سرنشین پیشرفته جاسوسی آمریکایی از نوع "RQ170" را که به طور محدود به مناطق مرزی شرق کشور تجاوز کرده بود، کشف و از کنترل متجاوزین خارج ساخته و آن را با اندک خسارتی سرنگون کرده و در اختیار بگیرند.

پهپاد "RQ170" تصاحب شده توسط نیروهای مسلح ایران از مدرنترین پهپاد های ارتش آمریکاست که طراحی آن شبیه به جنگنده بمب افکن های رادار گریز است و از سال 2009 به صورت رسمی شروع به کار کرده است.



این پهپاد فوق پیشرفته با توجه به قابلیت های جاسوسی آن تا پیش از این صرفا در اختیار سازمان سیا قرار داشته است که از حالا باید گفت این انحصار توسط ایران شکسته شده است.



این پهپاد دارای رادارهای فوق پیشرفته با قابلیت کنترل از راه دور و دارای قابلیت هدایت از خود آمریکا است.



این هواپیما با وزنی بیش از 3 تن با هر بار سوختگیری تا 1500 کیلومتر پرواز می کند ودارای توانایی تصویربرداری با لنز های پیشرفته و قابلیت استراق سمع بالا است و امکان تشخیص مواد رادیو اکتیو را نیز دارد.



سازمان سیا برای یافتن محل اختفای اسامه بن لادن رهبر گروه القاعده نیز از همین نوع هواپیما استفاده کرده است.

نحوه کنترل هواپیمای پیشرفته جاسوسی آمریکا توسط ایران

سردار سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوا فضای سپاه 17 اذرماه چگونگی کنترل هواپیمای پیشرفته جاسوسی آمریکا به دست متخصصان جنگ الکترونیک نیروهای مسلح ایران را تشریح کرد.

وی اعلام کرد: اخیرا با اطلاعات جمع آوری شده و مراقبت های دقیق الکترونیکی مشخص شد این هواپیما قصد نفوذ و جاسوسی بر فراز کشورمان را دارد که پس از ورود این هواپیما به فضای شرق کشور، این هواپیما در کمین گاه الکترونیکی نیروهای مسلح قرار گرفت و با حداقل خسارت در ایران به زمین نشانده شد. طول دو بال این هواپیما حدود 26 متر، طول بدنه چهار و نیم متر و ارتفاع آن یک متر و 84 سانتی متر است و دارای سیستم های پیشرفته جمع آوری اطلاعات در ابعاد الکترونیکی، تصویری و مخابراتی و سامانه های راداری مختلف است.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه افزود: این هواپیما از جهت نوع ساخت و پوشش، رادار گریز طراحی شده و از حیث فناوری آخرین نمونه هواپیماهای پیشرفته ای است که آمریکا مورد استفاده قرار می دهد.

سردار حاجی زاده با بیان این که فناوری به کار رفته در این هواپیما قبلا در هواپیماهای B2 و F35 نیز استفاده شده است، افزود: هدایت این هواپیما توسط ماهواره و همچنین ایستگاه های زمینی در افغانستان و آمریکا صورت می پذیرد.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه افزود: کارشناسان و متخصصان نظامی به خوبی واقفند که این هواپیما چه اطلاعات تکنولوژیکی ذی قیمتی با خود دارد.

واکنش ناتو به سرنگونی پهپاد جاسوسی آمریکا در ایران

ساعاتی پس از سرنگونی یک فروند هواپیمای جاسوسی نیروهای آمریکایی توسط واحدهای جنگ الکترونیکی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نیروهای ناتو با تأیید این نکته که این هواپیما متعلق به آمریکا بوده است، اعلام کردند که این پهپاد از کنترل خارج شده بود. ناتو با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که هفته گذشته یک فروند هوایپمای تجسسی نظامیان آمریکایی که در شرق افغانستان مشغول مأموریت بود از کنترل خارج شد.

ناتو در این بیانیه اعلام کرد: احتمال می ‌رود این همان هواپیمایی باشد که مقامات ایرانی از سقوط آن خبر داده اند لذا تحقیقاتی را در مورد چگونگی ناپدید شدن این هواپیمای جاسوسی آغاز کرده اند.

احضار سفیر سوئیس در تهران

وزارت امور خارجه کشورمان با احضار سفیر سوئیس در تهران، ضمن اعتراض بسیار شدید به تجاوز یک فروند هواپیمای جاسوسی آمریکا به عمق حریم هوایی ایران، توضیحات فوری و اقدامات جبرانی دولت آمریکا در این زمینه را خواستار شد.

در یادداشت اعتراضی دولت جمهوری اسلامی ایران که عصر روز پنج شنبه به سفیر سوئیس، حافظ منافع آمریکا در ایران تسلیم شد، با اشاره به افزایش اقدامات تحریک آمیز و مخفیانه آمریکا علیه ایران، از جمله تجاوز یک فروند پهپاد جاسوسی آر کی یو 170 به عمق حریم هوایی ایران آمده است: این اقدام دولت آمریکا نقض تمام قوانین و مقررات شناخته شده بین المللی و اقدام علیه صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی است و طبعاً همه مسئولیت آن بر عهده دولت آمریکاست.

در یادداشت اعتراضی دولت جمهوری اسلامی ایران که عصر روز پنج شنبه به سفیر سوئیس، حافظ منافع آمریکا در ایران تسلیم شد، با اشاره به افزایش اقدامات تحریک آمیز و مخفیانه آمریکا علیه ایران، از جمله تجاوز یک فروند پهپاد جاسوسی آر کی یو 170 به عمق حریم هوایی ایران آمده است: این اقدام دولت آمریکا نقض تمام قوانین و مقررات شناخته شده بین المللی و اقدام علیه صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی است و طبعاً همه مسئولیت آن بر عهده دولت آمریکاست.

جمهوری اسلامی ایران با اعلام شدیدترین اعتراضات خود عواقب تکرار چنین رفتارهایی را متوجه دولت آمریکا دانسته و حـق پی گیری شایسته موضوع را برای خود محفوظ می داند.



تقاضای ایران برای محکومیت اقدامات غیر قانونی دولت آمریکا در سازمان ملل



جمهوری اسلامی ایران همچنین طی نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد که بطور همزمان به رئیس شورای امنیت و رئیس مجمع عمومی این سازمان ارسال شده است، ضمن اعتراض به اقدامات تجاوزکارانه دولت آمریکا و از جمله تجاوز اخیر هواپیمای جاسوسی آمریکا به حریم هوایی ایران، خواهان محکومیت و اتخاذ تدابیری به منظور پایان داده به این گونه اقدامات خطرناک و غیر قانونی شد.

در این نامه محمد خزاعی، نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل با اشاره به افزایش عملیات مخفی و تحریک آمیز دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در ماههای اخیر آورده است:

«در تداوم این روند، اخیرا یک هواپیمای جاسوسی بدون سرنشین آمریکا از نوع RQ170 و دارای شماره سریال مشخص، به حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران تجاوز نموده است. این هواپیما پس از ورود به عمق 250 کیلومتری خاک ایران در منطقه شمالی طبس با اقدام بموقع و مقتدرانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران روبرو شد».

در ادامه این نامه ضمن اشاره به یادداشت های قبلی جمهوری اسلامی ایران به دولت آمریکا نسبت به این اعمال تجاوزکارانه و عملیات مخفی آمریکا علیه ایران تاکید شده است:«دولت متبوع اینجانب تاکید می‌نماید که این نقض فاحش و تحریک آمیز دولت آمریکا یک اقدام خصمانه تلقی شده که در مغایرت آشکار با حقوق بین الملل، به ویژه اصول اساسی منشور سازمان ملل متحد است. دولت جمهوری اسلامی ایران قویا به این گونه اقدامات خصمانه و تجاوزکارانه اعتراض می‌نماید و نسبت به عواقب مخرب تکرار این گونه اعمال هشدار می‌دهد. جمهوری اسلامی ایران حق مشروع خود را برای اتخاذ کلیه اقدامات لازم بمنظور حفاظت از حاکمیت ملی خود محفوظ می‌دارد.»

در بخش پایانی این نامه نیز آمده است:«بدینوسیله دولت متبوع اینجانب خواستار محکومیت چنین اقدامات تجاوزکارانه و اتخاذ تدابیر موثر و روشن برای پایان دادن به اینگونه اعمال خطرناک و غیرقانونی در راستای مسئولیت های سازمان ملل در حفظ صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی طبق نص صریح منشور ملل متحد است.»

در انتها نیز از دبیرکل خواسته شده تا این نامه به عنوان سند مجمع عمومی و شورای امنیت منتشر و میان دولتهای عضو سازمان ملل متحد توزیع شود.



رونمایی پهپاد جاسوسی آمریکا توسط سپاه در رسانه ملی

پنج شنبه شب نیز تصاویر هواپیمای فوق پیشرفته بدون سرنشین جاسوسی آمریکا که پس از تجاوز به خاک ایران به دست نیروهای مسلح کشورمان به زمین نشانده شده است، از شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد.



به گزارش مهر، هواپیماهای بدون سرنشین در ایران به «پهپاد» شهرت دارند که از حروف اول "پرنده هدایت پذیر از راه دور" گرفته شده‌است.

کنترل پهپاد بدون استفاده از انسان در درون آن انجام می‌شود. اگر چه انسان می‌تواند به عنوان محموله در آن باشد. این وسیله پرنده از نیروهای ایرودینامیکی برای پرواز در مسیر دلخواه استفاده می‌کند. بهپادها یا بوسیله کنترل از راه دور یا با برنامه‌های پیش پروازی ریخته شده از قبل یا با سامانه‌های خودکار دینامیک هدایت می‌شوند. پهپادها در حال حاضر در برنامه‌های نظامی که شامل جاسوسی و حمله می‌شود فعالیت می‌کنند. این هواپیماها همچنین در برنامه‌های غیر نظامی مانند خاموش کردن آتش سوزی‌ها یا جایی که پرواز برای خلبان خطر دارد یا کنترل پلیس در ناآرامی‌ها و صحنه‌های جرم یا شناسایی بیشتر حوادث غیرمترقبه طبیعی استفاده می‌شوند.

بیشترین سرمایه‌گذاری در جهان در زمینه ساخت و تجهیز بهپادها را وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا انجام داده‌است؛ به طوری که بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۵ حدود ۳ میلیارد دلار هزینه برای طراحی ساخت و تجهیز بهپادها هزینه کرده‌است. حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ باعث شد تا دولت آمریکا بودجه بیشتری را به طراحی و ساخت و تجهیز پهپادها اختصاص دهد.

خبر سرنگونی یک فروند هواپیمای جاسوسی آمریکا و غنیمت‌گرفتن آن توسط نیرو‌های مسلح ایران در شبکه‌های تلویزیونی و خبرگزاری‌های جهان بازتاب گسترده‌ای داشت.