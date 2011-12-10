"یوسف" بیشترین نام نوزادان در جمهوری آذربایجان است

به گزارش خبرگزاری مهر، امسال در جمهوری آذربایجان نام‌های یوسف با هزار و 418 مورد و نورآی با هزار و 201 مورد بیش از سایر نام‌ها برای نوزادان انتخاب شدند.



برای پسران بعد از یوسف بیشترین نام‌هایی که برای نوزادان انتخاب شدند شامل علی با 896 مورد، حسین 868 مورد و محمد 610 مورد اعلام شده است.



برای دختران نیز نام‌های زهرا با هزار و 59 مورد، فاطمه 869 مورد و آیان 544 مورد در ردیف‌های دیگر قرار دارد.



گفتنی است که بعد از پخش سریال یوسف پیامر در آذربایجان در سال قبل، نام یوسف به رتبه اول اسامی نوزادان پسر ارتقا یافت و مجموع نام‌های فاطمه و زهرا با بیش از هزار و 900 مورد در رتبه اول است.



نام نورآی نیز مربوط به هنرپیشه زن یکی از سریال‌های ترکیه‌ای پخش شده در آذربایجان است.

