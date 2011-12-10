شرمنده هواداران تراکتور شدیم/ مس سرچشمه برای یک امتیاز آمده بود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی پس از تساوی بدون گل این تیم در دیدار عصر جمعه با مس سرچشمه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به نظر من در این بازی تیم ما خوب بازی نکرد و در سوی مقابل تیم مس سرچشمه هم آمده بود تا یک امتیاز از ما بگیرد و به این خاطر با بیشتر بازیکنانش مشغول حراست از دروازه اش بود.

وی افزود: ما برای کسب سه امتیاز این دیدار برنامه داشتیم اما بنا به دلایلی نتوانستیم آن را خوب اجرا کنیم و در نهایت دو امتیاز از دست دادیم.

قلعه نویی در تشریح دلایل عدم اجرای صحیح برنامه های تیم تراکتورسازی در این دیدار یادآور شد: به نظر من تیم مس یک بازی تدافعی ارائه کرد و با تجمع 9 نفره در خط دفاعی اش، سبب شد تا ما نتوانیم برنامه های تهاجمی خود را به شکل صحیح ارائه دهیم.

وی ادامه داد: از سویی محمد ابراهیمی که در نیمه اول یک اخطار گرفته بود، ترسیدم که کارت زرد دوم را هم بگیرد و اخراج شود و به همین خاطر او را که خوب بازی می کرد تعویض کردم و مصطفی اکرامی را به زمین بازی فرستادم تا بازی را به کناره ها ببریم اما بازهم می گویم که در اجرای برنامه هایمان ناموفق بویدم.

سرمربی تراکتورسازان با بیان اینکه تیمش به لحاظ فرهنگی هنوز به شخصیت بزرگی نرسیده است، تصریح کرد: هواداران ما واقعا لیاقت بزرگ بودن را دارند اما من و تیمم هنوز این بزرگی را پیدا نکردیم و به لحاظ فرهنگی باید بیشتر کار کنیم و نقاط ضعف خود را برطرف کنیم.

وی افزود: ما به لحاظ کار گروهی نیز در بازی با مس سرچشمه اصلا خوب نبودیم ولی با این وجود ما با توجه به موقعیتهایی که داشتیم، می توانستیم سه امتیاز را کسب کنیم.

قلعه نویی با اشاره به اینکه موجودی تراکتورسازی در حال حاضر به لحاظ ابزار کم است، عنوان کرد: باید قبول کنیم که موجودی ما به لحاظ بازیکن فعلا کم است و شما دیدید که ما روی نیمکت ذخیره ها چند بازیکن جوان داشتیم اما در صورتیکه بتوانیم بازیکنان مورد نظر را در نیم فصل جذب کنیم، شرایط در نیم فصل دوم به سود ما خواهد بود.

وی در پایان اظهار داشت: من باید از هوادارانی که در این هوای سرد به ورزشگاه آمده بودند عذرخواهی کنم و می گویم که شرمنده آنها و همه طرفداران این تیم هستم و امیدوارم در بازیهای آینده تیم محبوب تراکتورسازی بتواند نتایج شایسته ای کسب کند.

تیم تراکتورسازی تبریز در دیدار خانگی هفته شانزدهم خود برابر مس سرچشمه تن به تساوی بدون گل داد.