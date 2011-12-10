سوژه جذاب و پرواز متن در خط مستقیم

خبرگزاری مهر ـ گروه فرهنگ و ادب: مهمان صخرهها نثر روانی دارد و به راحتی خوانده میشود، اما لحن یکدست و همگونی ندارد و در برخی مقاطع راویت تغییر لحن میدهد. هنگام خواندن کتاب، گاهی این احساس به خواننده دست میدهد که گویی در حال خواندن یک مصاحبه است و در برخی مواقع، گویی شخص خلبان غلامحسینی خاطراتش را مکتوب کرده و ما در حال قرائت آن هستیم.
نثر جاری در کتاب، رسمی بوده و کمتر میتوان در آن کلمات شکسته، عامیانه و غیررسمی دید. اما حضور برخی عبارات مانند «حالا فکرش را بکنید» یا «من را میگویید» و نمونههای مشابه، باعث تغییر لحن و حال و هوای متن میشود. نکته دیگر درباره تنظیم و چگونگی چینش خاطرات است. تدوین و تنظیم خاطرات در کتاب، ساده و بدون تکنیک به نظر میرسد. یعنی خلبان غلامحسینی خاطرات را گفته، این گفتهها به صورت فایل صوتی ذخیره و پیادهسازی شده است. این موضوعی است که با خواندن متن کتاب، استنباط میشود.
در این زمینه، یک سئوال این است که چرا شروع خاطرات، از زمان دیپلم گرفتن محمد غلامحسینی است و بخشی برای کودکی و نوجوانیاش در کتاب نیامده است. البته در قسمتهای پایانی خاطرات، قسمتهایی از کودکی که تصورات و یادآوریهای خود راوی است که هنگام روبرو شدن با بعضی از سختیهای اسارت بیان میشود. به همین علت است که تنظیم متن، ساده توصیف میشود. مثلا میشد جذابترین قسمت کار را که همانا نبرد هوایی و سرنگونی جنگنده خلبان غلامحسینی است، در ابتدای کتاب آورد. یا صحنهای را که او با چتر نجاتش در باد بیرحم سرگردان است، در ابتدا آورد. سپس بخشهای دیگر را به سان یک پازل درهم ریخته، البته با نظمی برنامهریزی شده، پس و پیش کرد تا مخاطب از تطابق این قطعات در ذهنش لذت ببرد.
سوژه کتاب جذاب است و همانطور که در ابتدا اشاره شد، این موضوع با نثری که کتاب دارد باعث سریع خواندن آن میشود و مخاطب به سرعت در خواندن کتاب پیش میرود. خاطرات یکی از خلبانان ارتش با علم به اینکه حاوی روایت اجکت او و شرح دلاوریهایش در هواست، آن هم زمانی که سریال شهید بابایی از تلویزیون پخش میشود، برای مخاطبان جذاب است. ضمن اینکه بسیاری از مسائل جالب حرفه خلبانی برای مخاطبان بیان میشود و میتوان با عبارات و اصلاحات خلبانی در این کتاب آشنا شد.
بخشهای مربوط به آموزش خلبانی در آمریکا جالب و روشنگرانه است و تصویر روشنی از آمریکا و مردمش، پیش از انقلاب ایران ارائه میدهد. اطلاعات مستند این کتاب هم میتواند برای مستندپژوهها و علاقهمندان، منبع رجوع باشد و مورد استفاده قرار بگیرد.
اگر بخواهیم برای بخشهای اصلی خاطرات سهم قائل شویم، بخش مربوط به نبرد هوایی و خروج اضطراری خلبان از پرندهاش، کمترین سهم را دارد که تقریبا در بخشهای پیش از میانه کتاب قرار دارد. بعد از آن مقدمات و چگونگی ورود غلامحسینی به نیروی هوایی تا ماجرای سقوطش است و در نهایت بیشترین حجم، مربوط به ماجراهای اسارتش به دست دموکراتهاست. این بخش از صفحه 113 که شروع سقوط، اجکت و اسارت است، تا صفحه 324 طول میکشد که بعد از آن هم ضمائم کتاب قرار دارد. بخش مربوط به اسارت، بعد از قسمت نبرد هوایی و اجکت غلامحسینی، ضربان کار را پایین آورده و حقیقتاً طولانی است.
در نظر گرفتن این نکته خالی از لطف نیست که میشد بخشهایی از خاطرات را قلم گرفت تا زودتر به حوادث مهمتر و سرنوشتسازتر برسیم و به اصطلاح، فاکتورگیری برخی پاراگرافها و حتی صفحات، میتوانست مانعی برای خستهشدن مخاطب در این بخشها باشد. اگر بخواهیم این کتاب را برای یک فیلمنامه در نظر بگیریم، باید حوادث مهم جلوی چشم باشند که از بعد از اجکت و مستقر شدن غلامحسینی در سیاه چادرها، حادثه چندان مهمی جز آزادی از اسارات به چشم نمیآید. چون خاطرات و حوادث، خط سیری مستقیم و بدون بالا و پایین را دنبال میکنند.
به نظر میرسد، هواپیمای این کتاب بعد از تیکآف و مقدمه، وقتی وارد مسیر پرواز و متن اصلیاش میشود، تا رسیدن به داستان اجکت خلبان، مسیر در حال اوجی دارد، اما بعد از این ماجرا و یکنواخت شدن داستان، مسیری مستقیم را در پیش گرفته که تغییر چندانی در آن حاصل نمیشود. ممکن است گفته شود این وقایع و مستندات ماجرا هستند. این حرف درستی است، اما همه مستندات که نمیتواند برای مخاطب جذاب باشد و او را راضی نگه دارد. اگر چنین بود، شاید باید شاهد درج مسائل کودکی و پیش از دیپلم گرفتن خلبان غلامحسینی در ابتدای کتاب میبودیم.
اگر هدف، جمعآوری اطلاعات خام برای یک کتاب یا فیلمنامه بود، متن فعلی جایگاه مناسبی داشت، ولی وقتی ماهیت یک کتاب به آن داده شد، باید علاوه بر ویرایش، کمی هم در معرض پیرایش قرار گیرد.
--------------
صادق وفایی
نظر شما