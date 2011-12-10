کوثری در گفتگو با مهر: نهادهای بین المللی تجاوزگری آمریکا به ایران را پیگیری کنند

اسماعیل کوثری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به ورود هواپیمای جاسوسی آمریکا به آسمان ایران، اظهارداشت: آمریکایی ها همواره نشان داده اند که قوانین بین المللی را زیر پا می گذارند.

وی ادامه داد: آمریکایی ها بدون اینکه مجوزی داشته باشند و بدون اطلاع وارد خاک کشورها می شوند و این را حق خود می دانند. این حرکات زورگویانه و ناشاست آمریکایی ها پس از جنگ جهانی دوم آغاز شده است و همچنان ادامه دارد.



نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: آمریکا تصور می کند چون به فناوری پیشرفته رسیده است می تواند از طریق هواپیمای رادار گریز، جاسوسی خود را در کشورها مخصوصا کشورهای منطقه ادامه دهد. آنها با تعطیلی سفارت انگلیس تلاش کردند با جاسوسی، اطلاعات خود از ایران را تکمیل کنند اما غافل از این بودند که توانمندی نیروهای نظامی ما در سطح بالایی است و ما در عمل نشان دادیم قدرتمان از آمریکا بیشتر است.



کوثری خاطرنشان کرد: اقدام نیروهای مسلح در نشاندن این هواپیما حکایت از قدرت بالای ایران در بازدارندگی دارد.



وی افزود: تلاش های وزارت خارجه برای پاسخ گرفتن از آمریکا به دلیل تجاوز به خاک ایران باید ادامه داشته باشد و از طرف دیگر نهادهای بین المللی مدعی باید نسبت به این تجاوزگری آمریکا وارد عمل شوند و موضوع را پیگیری کنند.



کوثری گفت: هرچند ما نسبت به پیگیری این موضوع از سوی نهادهای بین المللی امیدوار نیستیم اما این تجاوزگری باید در تاریخ ثبت شود و سازمان ملل بداند این تاریخ است که نسبت به تناقض عملکرد این سازمان قضاوت خواهد کرد.