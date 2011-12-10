ضرورت تدوین راهبردهای نوین ترویج کتابخوانی/ گیلان پیشتاز مطالعه

به گزارش خبرنگار مهر، گیلان جایگاه مردمانی است که در طول تاریخ پر فراز و نشیب شان در کنار همه مشغله ها و دغدغه ها زندگی برای دانش و دانشمندان ارزش و اعتبار خاصی قائل بوده اند و اشاعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی و تاسیس کتابخانه ها در این سر زمین عالم پرورپیشنه هزار ساله دارد.

بررسی متون تاریخی بیانگر این واقعیت است که فرمانروایان آل بویه پیشگامان ترویج کتاب و کتابخوانی بوده اند ضمن تبیین و تقویت دین مبین اسلام کتابخانه های بسیاری را در شهرهای مختلف گیلان و استان های فارس، اصفهان و تهران تاسیس تا به نیازهای فرهنگی مردم پاسخگو گویند و دانش عمومی را ارتقا بخشند.

ترویج و گسترش مطالعه مفید نیازمند فرهنگ سازی است

وجود کتابخانه مرکزی رشت با قدمتی 87 ساله در گیلان دلیل دیگری برعلاقمندی مردم این دیار نسبت به فرهنگ کتاب و کتابخوانی است.

بطور کلی انسان از زمانی که به خواندن و نوشتن آغاز کرد و خود را شناخت همواره کوشید تا با ارتقای دانش خود از طریق مطالعه شرایط مطلوبتری را برای ادامه حیات خود فراهم ساخته و به ناشناخته های جهان هستی دست یابد.

خبرگان حوزه فرهنگ، یادگیری را عامل توسعه جامعه بشری می دانند و معتقدند نیل به مطالعه را باید از دوران کودکی در میان اعضای خانواده ایجاد کرد و کودکان را در دوران شکل گیری شخصیت شان به مطالعه کتاب عادت داد و علاقه مند کرد چرا که مطالعه اختیاری نه اجباری ذهن خلاق انسان را پرورش می دهد و او را برای یافتن راه های بهتر زیستن یاری می کند.

نویسندگان و همه دست اندرکاران کتاب نیز باید با ایجاد تنوع در نوشته ها و کتاب ها حتی کتاب های درسی قشرهای مختلف مردم به ویژه نسل جوان را به مطالعه علاقه مند کرده و شوق یادگیری از راه مطالعه را در آنان تقویت کنند به خصوص در عصر اطلاعات و الکترونیک که کتاب معنای دیگری گرفته و فضاهای مجازی و کتابخانه های اینترنتی شرایط سهل تری را برای کتابخوانی و دسترسی به تازه های کتاب بیش از گذشته فراهم کرده است.

اگرچه در سال های اخیر شاهد تجهیز و توسعه کتاب خانه های عمومی بوده ایم اما وضعیت مطالعه کتاب چندان رضایت بخش نیست بنابراین متولیان امور کتاب، کتابخوانی و فرهنگ عمومی باید راهکارهای مناسبی برای ترویج فرهنگ کتابخوانی ارائه کنند.

در این ارتباط مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان گفت: در طول انقلاب شکوهمند اسلامی فعالیت های زیادی در عرصه فرهنگ کتاب و کتابخوانی در کشور انجام شده است.

منصور ایمانی افزود: اولیا باید آئینه تمام نمای فرهنگ ایرانی و اسلامی برای فرزندان خود باشند نه با امر و نهی فرهنگ کتابخوانی را در خانواده نهادینه کنند.

کتابهای حاوی فرهنگ بومی حمایت حداکثری می شوند

وی در ادامه بر لزوم تقویت مشوق های کتابخوانی در جامعه تاکید کرد و اظهارداشت: این مشوق های می تواند در بخش زیرساختی یا کارهای فرهنگی باشد.

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی گیلان ازتوزیع 55 هزار جلد کتاب به ارزش ریالی دو میلیارد ریال طی سال جاری در استان خبرداد و گفت: علاو بر این 270 عنوان کتابی که در استان تالیف شده بود بیش از 250 میلیون ریال خریداری شده است.

وی ادامه داد: ماموریت نخست فرهنگ و ارشاد اسلامی در استانها حفظ و گسترش فرهنگ بومی است اگر این فرهنگ تقویت شود فرهنگ ملی تقویت خواهد شد.

ایمانی تاکید کرد: کتابهای که حاوی فرهنگ بومی باشند، حمایت حداکثری می شوند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان نیز در این ارتباط به فرهنگ تخصصی و عمومی جامعه اشاره کرد و گفت: فرهنگ تخصصی شامل مجموعه آموزش های می شود که افراد قبل از دبستان، دبستان تا دوره های تخصصی متعددی که در کشور وجود دارد در این دوره ها حضور پیدا می کنند و آموزش می بینند.

محمد احمدی پور افزود: این دوره ها کمتر از یک سوم طول عمر زندگی طبیعی هر انسان را تشکیل می دهند.

وی اظهارداشت: دو سوم دیگر با توجه به شرایط فرهنگی دنیا، ارتباط وسیع رسانه ها، تبادل فرهنگ ها و تهاجم فرهنگ ها وجود دارد نیاز است در این بخش افراد تحت آموزش باشند.

لزوم اهتمام جدی دستگاه های فرهنگی به ترویج فرهنگ مطالعه

مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان با اشاره به اینکه این بخش در قالب آموزش عمومی طراحی می شود، گفت: در آموزش عمومی در همه کشورها یکی از محورها اساسی برای فراهم کردن زمینه ها برنامه ها و نظارت برآن، کتابخانه های عمومی هستند.

وی در ادامه به تعریف کتابخانه های عمومی اشاره کرد و افزود: مجموعه امکانات فرهنگی مورد نیاز مکتوب یعنی دیداری و شنیداری در نزدیکترین نقطه در اختیار آحاد جامعه که در آن مجموعه نیازمند هستند، قرار دهند.

احمدی پور اظهارداشت: هدف کتابخانه های عمومی در سطح کشور و استان بر اساس همین جانمایی است.

وی یادآورشد: هم اکنون در گیلان 75 کتابخانه عمومی رسمی و 30 کتابخانه مشارکتی فعالیت دارد.

به هر حال موانع اصلی هر کشوری موانع فرهنگی است و برای ادامه حیات هر نظامی به توسعه همه جانبه نیازبه تربیت انسان های آگاه و دارای نظریه و تئوری های قابل قبول و به روز است، این مهم اتفاق نخواهد افتاد مگر با توسعه انسانی همراه باشد، برای توسعه انسانی راه اصلی " مطالعه " است.