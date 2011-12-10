عباسعلی وفایی رئیس همایش «گسترش زبان فارسی؛ چشم‌انداز، راهکارها و موانع» در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر برگزاری این همایش بر اساس زمان از پیش تعیین شده در روزهای 27 و 28 دی ماه، گفت: این تاریخ در پوستر همایش نیز درج شده و تغییری نکرده است.

وی در ادامه با اشاره به حجم قابل توجه آثار رسیده به دبیرخانه این همایش افزود: تاکنون 230 مقاله به دبیرخانه همایش رسیده است که نزدیک به 30 درصد آنها از خارج کشور رسیده و مابقی در داخل ایران تولید شده است.

وفایی افزود: با وجود زمان اندکی که برای اعلام فراخوان داشتیم ولی مقالات رسیده از پراکندگی جغرافیایی مناسبی برخوردار بوده‌اند و در تمامی محورهای همایش مقاله ارسال شده است اما در حوزه نرم‌افزاری آنچنان که مد نظر ما بود با استقبال مواجه نشده‌ایم ولی در مجموع حجم آثار رسیده را باید قابل توجه بدانیم.

رئیس همایش «گسترش زبان فارسی؛ چشم‌انداز، راهکارها و موانع» همچنین با اشاره به برگزاری این همایش به صورت تخصصی، گفت: این همایش افتتاحیه‌ای با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس دانشگاه علامه طباطبایی خواهد داشت و پس از آن نیز به دلیل تعدد مقالات، در دو تا سه نشست تخصصی به ارائه مقالات خواهیم پرداخت.

وی افزود: چکیده مقالات ارائه شده در این همایش هم‌اکنون در دست انتشار است که همزمان با روز همایش در اختیار شرکت‌کنندگان قرار خواهد گرفت.

پیش از نهایی شدن تقویم رسمی این همایش و چاپ پوستر زمان برپایی این رویداد فرهنگی به طور قطع اعلام نشده بود ولی با نهایی شدن این جزئیات، 27 و 28 دی ماه و دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی زمان و مکان قطعی برپایی همایش اعلام شد.

برخی از محورهای علمی این همایش عبارتند از: ملاحظات طراحی برنامه درسی ملی برای ترویج زبان فارسی، نقد و بررسی فرآیند سیاستگزاری و برنامه‌ریزی آموزش زبان فارسی به غیرایرانیان، راهبردهای آموزش زبان دوم (خارجی) و نقش آنها در ارتقاء کیفی آموزش مهارت‌های زبان فارسی، راهکارهای ترویج فرهنگ و ادب پارسی از طریق آموزش زبان فارسی به غیرایرانیان، ارزیابی تحلیلی عملکرد مراکز آموزش زبان فارسی و نقش دفاتر رایزنی فرهنگی ایران در ترویج این زبان.