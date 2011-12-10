کشف زندان مخفی سیا در رومانی؛ سند دیگری برای محاکمه بوش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، ماموران سابق سیا این ساختمان را شناسایی کرده و گفته اند که مظنونان بازداشتی در آنجا زندانی می شدند و تحت شکنجه قرار می گرفتند.

این گزارش در حالی منتشر می شود که در ماه گذشته میلادی دادگاهی در مالزی "جرج بوش" رئیس جمهور سابق آمریکا را به جرم جنایت جنگی مجرم شناخت.

ساختمان مذکور به یک سازمان رومانیایی به عنوان "اورنیس" تعلق دارد که اطلاعات طبقه بندی شده ناتو و اتحادیه اروپا را بایگانی می کند.

تحقیق روزنامه "زوددویچه زایتونگ" و شبکه تلویزیونی "آ ار د" (ARD) آلمان حاکیست که یکی از مظنونان زندانی در این بازداشتگاه مخفی "خالد شیخ محمد" بوده است، فردی که به سازماندهی حملات یازده سپتامبر اذعان کرده است. خالد شیخ محمد در ماه مارس سال ۲۰۰۳ در پاکستان دستگیر شد. او که از سال ۲۰۰۶ به بازداشتگاه گوانتانامو منتقل شده، در حال حاضر در انتظار محاکمه به سر می برد.

ساختمانی که خبرنگاران آلمانی می گویند زندان مخفی سیا بوده، متعلق به سازمان بایگانی کننده اطلاعات محرمانه دولتی، اورنیس، است که در خیابان مورس در شهر بخارست واقع است. سازمان اورنیس هرگونه استفاده سیا از ساختمانهای متعلق به خود را تکذیب کرده است.

یکی از ماموران سابق سیا که به این ساختمان رفت و آمد داشته، گفته "آنجا محرمانه بود و این طوری نبود که مقامهای رومانیایی به استقبال من بیایند." بحث مربوط به وجود شبکه ای از بازداشتگاه های مخفی سیا در شماری از کشورها از جمله رومانی نخستین بار در سال ۲۰۰۵ مطرح شد، اما واشنگتن این موضوع را تکذیب کرد.

آمریکا پس از حادثه 11 سپتامبر جمع زیادی از زندانیان مظنون به تروریسم را به کشورهای دیگر جهان منتقل می کرده است. این خبر رسوایی بزرگی برای دولت آمریکا در سال 2005 به وجود آورد و واکنش متفاوت کشورهای جهان را برانگیخت.

پیش از این نیز شورای اروپا در گزارش جداگانه ، گزارشهایی حاکی از عملیات مخفی و سری "سیا" در کشورهای مختلف جهان در دستگیری، بازجویی، شکنجه و انتقال متهمان خارجی به بازداشتگاههای تحت نظارت آمریکا را تایید کرده بود. درباره زندان مخوف گوانتانامو، نیز گروههای حقوق بشر و سازمان ملل متحد بارها از آمریکا خواسته اند این مکان خطرناک را تعطیل کند که این کشور تا کنون اقدام عملی برای بستن این بازداشتگاه انجام نداده است.

در سال ۲۰۰۷ یک تحقیق شورای اروپا، رومانی را متهم کرد که زندانی مخفی را در خود جا داده است. اتهامی که مقامات رومانی آنرا تکذیب کردند. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا هم این گزارش را "جهت دار و مغشوش" توصیف کرد و گفت که فعالیتهای این سازمان قانونی بوده است.

در سال ۲۰۰۶ جورج بوش، رییس جمهوری وقت آمریکا، اذعان کرد که شماری از افراد مظنون به فعالیتهای تروریستی در زندانهایی که سیا در خارج از این کشور اداره می کند، زندانی هستند، اما در مورد مکان این زندانها توضیحی نداد.

در سال ۲۰۱۰ در یک تحقیق بی بی سی ادعا شد که سیا از یک زندان مخفی در لهستان استفاده می کرده و در همانجا خالد شیخ محمد را با استفاده از القای حس خفگی زیر جریان آب تحت بازجویی قرار داده است.

آسوشیتدپرس که در انجام این تحقیق با "زوددویچه زایتونگ" و شبکه تلویزیونی "آ ار د" همکاری داشته ادعا می کند که بازداشتگاه مخفی در رومانی در سال ۲۰۰۳ و بعد از تصمیم سیا به تعطیلی بازداشتگاه مخفی اش در لهستان راه اندازی شده است.

این خبرگزاری در تحقیقش مطالبی را از شماری از مقامهای سابق آمریکا که خواسته اند نامشان فاش نشود، نقل کرده است. آنها گفتند که زیر زمین ساختمان "بازداشتگاه مخفی" در رومانی از شش سلول پیش ساخته تشکیل شده بود که در هر کدام یک ساعت نصب و جهت قبله هم با پیکانی مشخص شده بود. آنها گفته اند که روش القای خفگی برای بازجویی در رومانی مورد استفاده قرار نمی گرفته است.