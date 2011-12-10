به گزارش خبرنگار مهر، هفته شانزدهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور بعدازظهر جمعه با انجام هفت دیدار آغاز شد که در پرتماشاگرترین بازی هفته، تیم تراکتورسازی در خانه نتوانست از پس تیم قعرجدولی و سختکوش مس سرچشمه بر بیاید و در پایان 90 دقیقه به تساوی بدون گل رضایت داد تا بازهم بازی پرانتقادش روی اعصاب تماشاگران برود.

در این دیدار که در حضور بیش از 20 هزار تماشاگر ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز به انجام رسید، تیم تراکتورسازی اگرچه تلاش زیادی برای گل زدن به خرج داد اما سختکوشی بازیکنان تیم میهمان که اندکی هم چاشنی شانس در کارشان آشکار بود، مانع از به گل رسیدن سرخپوشان میزبان شد.

در نیمه اول این دیدار و تا قبل از اخراج علی سامره از تیم مس در دقیقه 30، تراکتورسازان سه موقعیت صد درصد گلزنی را یکی پس از دیگری از دست دادند تا پس از 10 نفره شدن تیم حریف، ضربه پشت محوطه رودریگو توسی تیر دروازه این تیم را در واپسین ثانیه های نیمه اول لرزانده و 20 هزار هوادار تراکتورسازی را به هوای گل نیم خیز کند.

در نیمه دوم و بر حسب آنچه پیش بینی می شد، سفید و نارنجی پوشان مس که یک یار کمتر داشتند، همگی در یک سوم دفاعی خودی جمع شدند تا از فروپاشی دروازه شان جلوگیری کنند و در این میان تیم تراکتورسازی نیز که محمد ابراهیمی را در نیمه دوم روی نیمکت می دید، روی دروازه میهمان تا حدودی فشار وارد کرد اما بازی بسته مسی ها سبب شد تا حتی ارسال از جناحین متعدد بازیکنان تراکتورسازی نیز گره کور این بازی را نتواند باز کند.

در شرایطی که اصغر شرفی در نیمه دوم از داشته هایش روی نیمکت خیلی خوب استفاده کرد و بازیکنان جایگزین خوبی به زمین فرستاد، اما در سوی مقابل امیر قلعه نویی بازیکن شاخص و گره گشایی روی نیمکت نداشت و از اینرو دستش برای اعمال تغییر در ترکیب تراکتورسازی بسته ماند تا برخلاف آنچه که خیلی ها منتظر پیروزی پرگل تیم تبریزی بودند، این تیم نتواند بیشتر از یک تساوی از این مصاف خانگی کسب کند.

در این دیدار تیم تراکتورسازی در مجموع نتوانست نمایشی دلپذیر و تماشاگر پسند داشته باشد و این همان چیزی بود که خود قلعه نویی نیز در پایان مسابقه به آن اذعان داشت. اما در سوی مقابل، تیم مس سرچشمه برخلاف نیمه اول که نتوانست خطری روی دروازه میزبان ایجاد کند، در نیمه دوم علیرغم 10 نفره بودن، یکی، دو بار تا آستانه به گل رسیدن پیش رفت و خط دفاعی تراکتورسازی را به زحمت انداخت و نشان داد که توانایی جدا شدن از پایین جدول را دارد.

تراکتورسازی با این تساوی خانگی مجموع اندوخته هایش را به عدد 28 افزایش داد اما با این حال و با توجه به برد تیم نفت تهران مقابل داماش گیلان، یک رده پایین تر آمد و در خانه سوم ایستاد.

استقلال با 33 امتیاز و یک بازی کمتر در صدر جدول است و نفت تهران با 30 امتیاز رده دوم را اختیار کرده است. تیم صبای قم نیز با 28 امتیاز و بخاطر تفاضل گل کمتر نسبت به تراکتورسازی در جایگاه سوم ایستاده و سپاهان اصفهان با 27 امتیاز پنجم است.

تیم تراکتورسازی تبریز در آخرین هفته نیم فصل اول به میهمانی تیم ملوان بندرانزلی خواهد رفت.

دسته گل امیرپاشا برای هواداران / شرفی برای خبرنگاران کری خواند!

دیدار تیمهای فوتبال تراکتورسازی تبریز و مس سرچشمه در شرایطی با تساوی بدون گل دو تیم به پایان رسید که در این مسابقه هواداران تیم میزبان حضور پرتعداد دوباره ای در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز داشتند و امیر قلعه نویی نیز با دسته گل از آنها استقبال کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های تراکتورسازی تبریز و مس سرچشمه از چارچوب بازی های هفته شانزدهم لیگ برتر، بعد از ظهر جمعه در تبریز برگزار شد که حواشی جالبی نیز به همراه داشت:

- قبل از آغاز بازی، تماشاگران بازیکنان هر دو تیم را تشویق کردند. در تیم مس سرچشمه مجتبی ترشیز و علی مولایی به عنوان بازیکنان سابق تراکتورسازی بیشتر مورد توجه سکونشینان بودند.

- تابلوهای تبلیغاتی الکترونیکی (ال ای دی) ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برخلاف بازی هفته قبل شهرداری مقابل استقلال در این دیدار بدون ویروس کار می کرد.

- پیش از شروع بازی، امیر قلعه نویی که به شدت مورد تشویق هواداران تراکتورسازی قرار داشت، به سمت سکوها رفت و با پرتاب دسته گل به سمت تماشاگران، به ابراز احساسات آنها پاسخ داد.

- هنگام اخراج علی سامره در دقیقه 30 این دیدار، امیر قلعه نویی لب خط طولی زمین آمد و به کاپیتان اخراجی مس سرچشمه دلداری داده و با او خوش و بش کرد.

- در بین دو نیمه، هنگامی که نتیجه بازی ماشین سازی برابر نساجی مازندران و نتیجه نیمه اول دیدار شهرداری در خانه فجر سپاسی از طریق بلندگوی ورزشگاه اعلام شد، شور و شوق خاصی سکوها را فرا گرفت.

- پس از مشخص شدن برد تیم ماشین سازی و اعلام آن از طریق بلندگو، تماشاگران یکصدا رسول خطیبی سرمربی این تیم را تشویق کردند.

- در شرایطی که به نظر می رسید تعداد تماشاگران حاضر در ورزشگاه بیش از 20 هزار نفر باشد اما در دقیقه 65 از طریق اسکوربورد، تعداد تماشاگران 15870 نفر اعلام شد.

- نیمکت نشینان تیم مس سرچشمه که در دقایق پایانی، لحظه ای هم آرام و قرار نداشتند، پس از شنیدن سوت پایان بازی جشن خوشحالی به راه انداختند.

- اصغر شرفی سرمربی تیم مس سرچشمه در کنفرانس بعد از بازی رو به تعدادی از خبرنگاران کرد و گفت: دیروز در کنفرانس پیش از بازی گفتم که اهل کری خواندن نیستم اما حالا که تراکتورسازی را متوقف کرده ایم، برایتان کری می خوانم!

دیدار تیمهای تراکتورسازی و مس سرچشمه با نتیجه مساوی صفر صفر خاتمه یافت.