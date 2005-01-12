هنرپيشه نام آور سينماي باليوود درگذشت





" آمريش پوري " هنرپيشه مطرح باليوود

به گزارش خبرنگارسينمايي "مهر"، اين هنرپيشه كه با ايفاي نقش شخصيتهاي منفي به شهرت دست يافت براثرخون ريزي مغزي درمومبئي درگذشت .

اين هنرپيشه كه درطول سه دهه فعاليت ، بيش از200 فيلم راكارنامه هنري اش ثبت كرده نه تنها درزمره هنرپيشگان محبوب باليوود جاي داشت بلكه درفيلمهاي هاليوودي نيزبه ايفاي نقش پرداخت.

فيلم " ايندياناجونزومعبد سرنوشت " به كارگرداني " استيون اسپيلبرگ " شاهد يكي اززيباترين بازيهاي اين هنرپيشه درفيلمهاي غيروطني است.

اين بازيگركه ازلخته خون درمغزش رنج مي برد، روزهاي واپسين عمرش را دركما گذراند. اين درحاليست كه هفته گذشته تحت جراحي قرارگرفت اما بي ثمربود.

" آمريش پوري "فعاليت هنري را ازسن 40 سالگي آغازكرد وبا حضوردرفيلمهاي دهه 80 و90 به محبوبيت دست يافت .ازجمله فيلمهاي مطرح وي مي توان به آثاري چون " گل يا خار" ( پول اوركانتي ) ،" آقاي هند " و" عاشق عروس را مي برد "( دلواله دلهنيا له جائنگه ) اشاره كرد.

اين هنرپيشه درسالهاي واپسين عمرش رويكردي به نقشهاي مثبت داشت كه ازسوي مخاطبان سينما با استقبال مواجه شد.