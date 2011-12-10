محمد رویانیان در گفتگو با خبرنگار مهر ، در خصوص دلایل پذیرش استعفای استیلی ، باخت پرسپولیس در دربی 73 همچنین آینده کادر فنی تیم پرسپولیس گفت: من آخرین فرصت را به یکی از بهترین‌های فوتبال ایران از نظر فنی و اخلاقی به عنوان سرمربی تیم دادم. می‌توانستم در همان ابتدای کار با تغییر استیلی فشار را از روی خودم کم کرده و ژست قهرمانی بگیریم.

وی در ادامه افزود: ترجیح دادم به اخلاق پایبند باشم. به انسان‌هایی مانند حمید استیلی که جزو دنیای فوتبال هستند و همچنین کادر فنی وی فرصت دهم و این موضوع به نوعی از خودگذشتگی می‌خواست. در واقع من با حمایت کامل از کادر فنی تیم طی 80 روز گذشته از خود عبور کرده و گذشتم.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس خاطرنشان کرد: هر آنچه که جزو وظایف مدیریتی من در حمایت از کادر فنی و تیم بود طی این 80 روز انجام دادم. من که نمی توانستم در امور فنی دخالت کرده و یا درون زمین بازی کنم!

رویانیان در این خصوص تصریح کرد: دوستان و مشاوران نزدیکم در همان ابتدای کار به من گفتند که با تغییر در کادرفنی قدرت مدیریتی خود را نشان دهم اما من این کار را انجام ندادم، چون انجام این کار به نوعی یک ژست قدرت و قهرمانی بود. در حالی که پایبندی من به اخلاق و اصول از هرچیز دیگری برایم مهمتر است.

وی در ادامه تاکید کرد:‌ استیلی یک انسان بااعتبار در فوتبال ایران بوده و هست و من نیز برای اعتبار وی احترام زیادی قائل بوده و هستم. من طی 80 روز گذشته هر آنچه را که در حمایت از وی به عنوان یک مدیرعامل می‌توانستم انجام دهم، انجام دادم. حتی مشکلات مالی تیم را نیز تا حدود زیادی حل کردم و در اکثر مواقع با حضور در تمرینات به کادر فنی و تیم روحیه داده و سعی کردم پاداش‌ها را نیز به موقع پرداخت کنم تا تیم از این نظر وارد حاشیه نشده و ضربه نخورد.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با اعلام اینکه در حمایت استیلی و کادر فنی تیم ایستادگی زیادی کرده است، خاطرنشان کرد: من آنچه را که در حمایت از استیلی می توانستم، انجام دادم اما فکر می کنم سرمربیگری پرسپولیس برای استیلی کمی زود بود و به همین دلیل استعفای وی را پذیرفتم.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با ابراز ناراحتی از شکست مقابل استقلال گفت: با این حال خوشحالم از اینکه اخلاق را نباختیم. قهرمان شدن به هر قیمتی برای من ارزشی ندارد و خوشحالم از اینکه در مسائلی که پیش از بازی دربی برای ما پیش آمد بازنده اصول و اخلاقی که به آن معتقد هستیم، نبودیم. باز هم تاکید می‌کنم بازی را باختیم اما اخلاق را نباختیم و قهرمان شدن به هر قیمتی برای ما ارزش ندارد.

وی در پاسخ به این پرسش که "تکلیف کادر فنی جدید چه زمانی مشخص می شود؟"، اظهار داشت: هیچکدام از نام‌هایی که تاکنون طی چند روز اخیر برای سرمربیگری تیم پرسپولیس در رسانه‌ها مطرح شده‌ است، گزینه مدنظر ما برای هدایت پرسپولیس نیستند و در واقع این نام‌ها گمانه زنی رسانه‌ها تا این لحظه بوده است.

وی در خاتمه تصریح کرد: در تمرین روز یکشنبه تیم گزینه اصلی خود را برای سرمربیگری تیم پرسپولیس اعلام خواهیم کرد.