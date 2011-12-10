جدول جدید جرایم رانندگی/ 100 هزار تومان جریمه برای عبور از چراغ قرمز

به گزارش خبرنگار مهر، جدول جدید جرایم رانندگی همزمان با ابلاغ مرحله دوم قانون راهنمایی و رانندگی به پلیس از ابتدای دیماه در سراسر کشور اجرا می شود. براساس جدول جدید اخذ جرایم رانندگی جریمه عبور از چراغ قرمز از 20 هزار تومان به یکصد هزار تومان افزایش یافته است. این در حالی است که جریمه سرعت غیرمجاز با 500 درصد افزایش به 100 هزار تومان افزایش یافته است. همچنین جریمه استفاده نکردن از کمربند ایمنی نیز از چهارهزار تومان به 30 هزار تومان افزایش یافته است.

جزئیات کامل افزایش نرخ جرایم رانندگی براساس ریال

عنوان تخلفات رانندگی کلانشهرها، مراکز استانها،جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری - صنعتی سایر شهرها روستاها و راههای روستایی رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روانگردان و افیونی 2/000/000 2/000/000 2/000/000 هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا یا حرکت موتورسیکلت روی یک چرخ 1/000/000 900/000 500/000 تجاوز از سرعت مجاز(بیش از 50 کیلومتر در ساعت) 1/000/000 900/000 500/000 سبقت غیرمجاز در راههای دو طرفه 1/000/000 900/000 500/000 عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی 1/000/000 900/000 500/000 حرکت به طور مارپیچ 1/000/000 900/000 500/00 حرکت با دنده عقب در آزادراهها و بزرگراهها 1/000/000 900/000 - تجاوز از سرعت مجاز(بیش از 30 تا 50 کیلومتر در ساعت) 500/000 400/000 200/000 عبور از محل ممنوع (ورود ممنوع) 500/000 300/000 100/000 تجاوز به چپ از محور راه 500/000 400/000 200/000 عبور وسائل نقلیه از پیاده رو 500/000 300/000 100/000 دور زدن در محل ممنوع 500/000 400/000 200/000 استفاده از تلفن همراه یا وسائل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت بالای 60 کیلومتر 500/000 400/000 200/000 نقص فنی موثر یا نقص در سامانه(سیستم) روشنایی در شب 500/000 400/000 300/000 رانندگی با وسائل نقلیه عمومی بیش از ساعت مجاز 500/000 400/000 300/000 عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین یا پلیس مدرسه 500/000 400/000 300/000 عدم رعایت مقررات حمل بار 500/000 400/000 300/000 عدم رعایت حق تقدم عبور 400/000 300/000 100/000 نصب پلاک های متفرقه یا تغییر استاندارد پلاک وسیله نقلیه 500/000 500/000 500/000 در آغوش داشتن اطفال در حین رانندگی 500/000 400/000 400/000

گفتنی است به استناد بند "د" ماده (10) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در صورت ارتکاب همزمان تخلف از جمله انجام حرکات نمایشی،تجاوز از سرعت مجاز(بیش از 50 کیلومتر در ساعت)، سبقت غیر مجاز در راههای دو طرفه،عبور از چراغ قرمز و حرکت مارپیچ علاوه بر صدور قبض جریمه وسیله نقلیه به مدت 72 ساعت توقیف می شود.

عنوان تخلفات رانندگی کلانشهرها، مراکز استانها،جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری- صنعتی سایر شهرها روستاها و راههای روستایی حمل تیراهن، ورق های فلزی و امثال ان بدون رعایت شرایط ایمنی و مقررات مربوطه 500/000 400/000 300/00 هرگونه دخالت و دستکاری در دستگاه سرعت نگار و موقعیت یاب الکترونیکی در وسائل حمل و نقل عمومی 500/000 500/000 500/000 توقف دوبله در محل ایستادن ممنوع 500/000 400/000 200/000 عبور کامیون و اتوبوس در خط سرعت بزرگراهها و آزاد راههای دارای بیش از دو خط عبور در هر سمت 500/000 400/000 - استفاده از نورافکن یا چراغ دارای نور خیره کننده،چراغ های الوان،اضافی داشتن نورسفید در عقب و نور قرمز در جلو وسیله نقلیه 500/000 400/00 300/000 نصب هرگونه تجهیزات اضافی روی بدنه یا چرخ که از سطح بیرونی وسیله نقلیه تجاوز کند 500/000 400/000 300/00 توقف و سد معبر در سطح یا حریم تقاطع ها و میادین یا سطوح شطرنجی 500/000 400/000 - تصادفات ناشی از عدم توجه به جلو یا عدم رعایت فاصله طولی و عرضی با وسیله نقلیه جلویی یا جانبی 500/000 400/000 300/000 عدم اعلام نشانی محل سکونت جدید مالک وسیله نقلیه در مهلت تعیین شده از تاریخ تغییر محل سکونت به اداره راهنمایی و رانندگی 500/000 400/00 200/000 سبقت از سمت راست وسیله نقلیه دیگر در راهها یا استفاده از شانه راه 500/00 400/000 300/000 استفاده از شیشه دودی به نحوی که راننده و سرنشین قابل تشخیص نباشد 500/000 300/000 - نداشتن پلاک جلو،عقب یا ناخوانا بودن آن 400/000 400/000 40/000 حرکت نکردن وسائل نقلیه بین دو خط یا تغییر خط حرکت بدون رعایت مقررات مربوطه در معابر خط کشی شده 400/000 300/000 100/000 توقف در محل ایستادن ممنوع(توقف مطلقا ممنوع) 400/000 300/000 100/000 توقف وسیله نقلیه در پیاده رو 400/000 300/00 100/000 سوار و پیاده کردن مسافر یا سرنشین در محل های غیرمجاز یا به نحوی که موجب اختلال در عبور و مرور شود 400/000 200/000 100/000 عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط راننده و سرنشین موتور سیکلت حین رانندگی 300/000 300/000 300/00 عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط رانننده یا سرنشینان وسیله نقلیه در حال حرکت 300/000 200/000 100/000 توقف دوبله در معابر 300/000 200/000 100/000 استفاده از تلفن همراه یا وسائل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت کمتر از 60 کیلومتر در ساعت 300/000 200/000 100/000 خودداری از کنار بردن وسیله نقلیه قابل حرکت که به علت تصادفات منجر به خسارت یا نقص فنی در سطح سواره رو متوقف شده است 300/000 200/000 100/000

براساس بند "ب" ماده (10) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در صورت ارتکاب تخلف رانندگی در حالت مستی و استفاده از مواد روانگردان و افیونی علاوه بر صدور قبض جریمه، گواهینامه راننده متخلف 6 ماه ضبط و وی به مرجع قضائی معرفی می شود.