صعود تیم فوتبال آلومینیوم به رتبه دوم/ کار بزرگ شهرداری در اراک

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان عصر جمعه در هفته دهم مسابقات لیگ دسته یک باشگاههای کشور با نتیجه 2 بر صفر مقابل شهرداری یاسوج به پیروزی رسید.

در این دیدار که با حضور بیش از چهار هزار تماشاگر در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس برگزار می شد، بازیکنان آلومینیوم کاملا نسبت به حریف برتری داشتند و موقعیتهای فراوان گلزنی را روی دروزاه حریف ایجاد کردند.

در دقیقه 15 نیمه نخست بهمن طهماسبی مهاجم با تجربه آلومینیوم توانست با استفاده از پاس زیبای میثم مجیدی گل نخست آلومینیوم را به ثمر برساند.

در دقیقه 40 این دیدار صمد اکبری کاپیتان تیم شهرداری یاسوج در اعتراض به قضاوت قاسم واحدی داور این مسابقه قصد داشت بازیکنان تیم خود را از زمین بیرون بکشد که در نهایت موفق به این کار نشد.

آلومینیوم نیمه دوم را نیز با قدرت آغاز کرد و ابوالفضل ابراهیمی در دقیقه 50 توانست با یک پاس به بیرون زیبا بهمن طهماسبی را صاحب توپ کند و طهماسبی با یک شوت سرضرب گل دوم خود و تیمش را به ثمر رساند.

آلومینیوم با کسب این پیروزی با 19 امتیاز به رتبه دوم جدول گروه "ب" لیگ یک صعود کرد و شهرداری یاسوج نیز با 12 امتیاز در رتبه هفتم جدول قرار گرفت.

دیگر نماینده فوتبال هرمزگان یعنی شهرداری بندرعباس در هفته دهم لیگ یک دست به کار بزرگی زد و با نتیجه یک بر صفر شهرداری اراک را در زمین این تیم شکست داد.

شهرداری با کسب این پیروزی با 17 امتیاز در رتبه پنجم جدول گروه "الف" لیگ دسته یک باقی ماند.