شهرداری بازی برده را باخت/ سقوط تا رده دوازدهم!

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای لیگ برتر فوتبال کشور بعدازظهر جمعه با انجام هفت مسابقه وارد هفته شانزدهم شد که در یکی از این بازیها، تیم شهرداری تبریز در خانه تیم فجرسپاسی تن به شکست دو بر یک داد.

در این دیدار که در ورزشگاه حافظیه شیراز برگزار شد، تیم شهرداری تبریز ابتدا در دقیقه 40 با پاس خوب میثم بائو و ضربه پای چپ جعفر بذری به گل رسید و نیمه اول را پیروز به رختکن رفت اما در وقت دوم، این تیم میزبان بود که آب رفته را به جوی بازگرداند و توانست با ثبت دو گل، پیروزی را از تیم تبریزی بگیرد.

تیم فجرسپاسی در دقیقه 77 این دیدار موفق به زدن گل اول خود توسط محمدرضا پورمحمد شد و در حالیکه هر دو تیم به یک امتیاز بازی قانع بودند، ضربه سر مهدی نظری در دقیقه 87 برای دومین بار تور دروازه شهرداری تبریز را به لرزه درآورد تا میودراگ یشیچ و شاگردانش دست خالی به تبریز بازگردند.

تیم شهرداری در بازی های بیرون از خانه قبلی خود نتایج خوبی کسب کرده و تنها باخت این تیم در زمین حریفان، به شکست سه بریک مقابل صبای قم مربوط می شد اما باخت به تیم پایین جدولی فجر، تا حدودی دیگر نتایج شهرداری را زیر سئوال برد.

هرچند که تیم فجرسپاسی با روی کار آمدن محمود یاوری شرایط متفاوتی تجربه می کند و در حال فاصله گرفتن از پایین جدول است.

در این دیدار شهردام گودرزی، محمدرضا زینال خیری، میثم بائو و کمال کامیابی نیا از تیم شهرداری و رضا حقیقی و حکیم حزباوی پور از تیم فجر با کارت زرد داور جریمه شدند.