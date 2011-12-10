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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۴۰

کی پور:

طرح حمایت از معلولان در سفر دولت به گلستان ارائه شود

طرح حمایت از معلولان در سفر دولت به گلستان ارائه شود

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: فرماندار علی آبادکتول گفت: طرح حمایت بیشتر از معلولان در سفر چهارم دولت به استان ارائه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کی پور صبح شنبه در سرکشی از خانواده های معلول علی آباد افزود: با ارائه این طرح بخش زیادی از مشکلات معلولان در منطقه رفع می شود.

وی اظهار داشت: باید اعتبارات و حمایتهای اداره بهزیستی شهرستان نیز افزایش یابد تا معلولان کمکهای بیشتری دریافت کنند.

مزیدی رئیس اداره بهزیستی علی آبادکتول نیز گفت: به دلیل محدویت اعتبارات این اداره تنها قادر به ارائه خدمات ناچیز و اولیه به معلولان است.

به گزارش مهر، گرانی دارو و اقلام مصرفی از جمله مشکلات عنوان شده از سوی معلولان در این دیدارها بوده است.

کد مطلب 1479298

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