طرح حمایت از معلولان در سفر دولت به گلستان ارائه شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کی پور صبح شنبه در سرکشی از خانواده های معلول علی آباد افزود: با ارائه این طرح بخش زیادی از مشکلات معلولان در منطقه رفع می شود.

وی اظهار داشت: باید اعتبارات و حمایتهای اداره بهزیستی شهرستان نیز افزایش یابد تا معلولان کمکهای بیشتری دریافت کنند.

مزیدی رئیس اداره بهزیستی علی آبادکتول نیز گفت: به دلیل محدویت اعتبارات این اداره تنها قادر به ارائه خدمات ناچیز و اولیه به معلولان است.

به گزارش مهر، گرانی دارو و اقلام مصرفی از جمله مشکلات عنوان شده از سوی معلولان در این دیدارها بوده است.