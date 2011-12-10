مهارت آموزی بستری مناسب برای اشتغالزایی پایدار در کردستان است

سید جمیل احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر به نقش و اهمیت آموزش های مهارتی در راستای ایجاد اشتغال پایدار در سطح استان کردستان اشاره کرد و افزود: این آموزش ها با افزایش دانایی و کارآیی، توانایی استفاده عملی و کاربردی از دانش را در افراد ایجاد می کند.

وی اظهار داشت: ایجاد اشتغال پایدار، دست یابی به اهداف آموزش های مهارتی همراه با بهره وری و رشد تعالی منابع انسانی از ویژگی های بارز نظام آموزش مهارت محور است.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای کردستان ادامه داد: نیروی انسانی به عنوان بزرگترین سرمایه جوامع و کشورهای در حال توسعه نقش بسیار حیاتی و با اهمیتی دارد و به همین دلیل باید از تمامی ابزارها برای ترویج این مهم در سطح جامعه بهره برداری کرد.

احمدی افزود: آموزش های مهارتی، بستر را برای ورود به بازار کار برای جوانان مهیا می کند و این آموزش ها موجب تربیت نیروی انسانی توانمند، ماهر و متخصص شده و جهان فردا، در دستان مهارت آموختگان دیروز است.

وی به توانمندی ها و دستاوردهای مهارت آموزی اشاره کرد و گفت: مجهزترین و جدیدترین امکانات و تجهیزات مهارت آموزی مطابق با استاندارهای جهانی روز در کارگاه های مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان وجود دارد.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای با اشاره به نظام آموزش مهارت و فناوری اظهار داشت : نظام آموزش مهارت و فناوری شامل آموزش های است که با هدف ارتقا و انتقال دانش کار و فناوری، به هنگام کردن مهارت های شغلی و افزایش مستمر و فزاینده بهره وری در تمامی سطوح مهارت فناوری به صورت آموزش های رسمی و آموزش های تکمیلی بین سطوح اجرا می شود.

احمدی ادامه داد: آموزش های فنی و حرفه ‌ای با ارتقا مهارت جوانان جویای کار و شاغلان به ویژه در بخش مشاغل پایه، در سطح بین‌المللی و در ایجاد اشتغال مولد و پایدار راهکار اساسی محسوب می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به طرح مشاغل خانگی اشاره کرد و بیان کرد: مشاغل خانگی با عضویت خانواده ها در فضای مسکونی و در قالب یک طرح کسب و کار مجاز بدون مزاحمت و ایجاد اخلال در آرامش واحد های مسکونی همجوار و با رعایت اصول ایمنی و بهداشتی و زیست محیطی شکل می گیرد.