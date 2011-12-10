پرونده دیگری از دخالت آمریکا در سوریه/ آموزش مخالفین اسد در ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه ملیت در گزارشی به نقل از "سیبل ادموندز" کارمند سابق دفتر تحقیقات فدرال آمریکا نوشت: نیروهای آمریکایی و ناتو مخالفین سوری را در استان حکاری در جنوب شرق ترکیه آموزش می دهند.

سیبل ادموندز همچنین در ادامه افزود: بر اساس اطلاعات منابع ترکیه ای و آمریکایی متوجه شدم که آموزش نیروهای مخالف بشار اسد تحت فرماندهی "ریاض الاسد" فرمانده ارتش سوریه آزاد از ماه مه تاکنون آغاز شده است.

وی تاکید کرد: آمریکا همچنین در قاچاق سلاح از پایگاه نظامی "اینجرلیک" در ترکیه به سوریه نقش داشته و از مخالفین دولت بشار اسد حمایت مالی می کند.

دولت سوریه مخالفین بشار اسد را مسئول خشونت و ناآرامی در این کشور می داند، این درحالیست که اعضای ارتش سوریه آزاد در راستای تلاشهای خود برای برکنار کردن دولت اسد و جایگزین کردن آن با دولتی تحت حمایت آمریکا نیروهای امنیتی را به سرکوب مرگبار معترضان متهم می کنند.

این ادعاها درحالی مطرح می شود کمه دمشق ضمن رد این اتهامات به نیروهای امنیتی دستور داده تا از انجام اقدامات خشونت آمیز علیه غیرنظامیان بپرهیزند.

"تونی کارتالوچی" کارشناس ژئوپلتیک نیز در همین رابطه در مقاله ای در وب سایت "گلوبال ریسرچ" می نویسد: قرار بود که تغییر رژیم در سوریه در اوایل سال 1991 صورت بگیرد و تهدیدات واشنگتن علیه این کشور در سال 2002 در دوران ریاست جمهوری "جرج بوش" سوریه را در فهرستی تحت عنوان "محورهای شرارت" قرار دارد و پس از آن این برنامه در قالب حمایت مخفیانه از مخالفان مطرح شد.

وزیر امور خارجه آمریکا نیز پیشتر بدون اشاره به پیامدهای ویرانگر دخالتهای مستمر غربی ها در امور سوریه و حمایتهای گسترده آنها از گروههای مسلح مخالف، درباره وقوع جنگ داخلی هشدار داده بود که ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه تصریح کرد این اظهارات خانم کلینتون و همچنین احمد داود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه نشان می دهد که آنها امور را به سمت جنگ سوق می دهند.