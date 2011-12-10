عقب نشینی سنای نیویورک در مقابل معترضین/ تصویب افزایش مالیات ثروتمندان

با وجود آنکه چهار ماه از شکل گیری جنبش تسخیر وال استریت در شهر نیویورک و گسترش دامنه تظاهرات علیه نظام سرمایه داری به بیشتر ایالت های آمریکا می گذرد و فعالان این جنبش دست به ایجاد اردوگاه هاهی برای تحصن و نشان دادن نارضایتی خود از شکاف طبقاتی موجود زده اند اما پلیس بوستون تا نیمه شب به معترضین فرصت داده تا اردوگاهها را ترک کنند.

افزایش میزان بیکاری در ایالات متحده، کاهش دستمزدها، سوء مدیریت، سیاستهای جنگ طلبانه دولت، تبعیض و بی عدالتی و مشکلات اقتصادی باعث شده تا آمریکایی ها به خیابانها آمده و شعارهایی را علیه عملکرد دولتمردان خود سر دهند.

پلیس بوستون از معترضین جنبش تسخیر که به مدت دو ماه است در پارکی در برابر شعبه "فدرال ریزرو" (بانک مرکزی آمریکا) تجمع کرده اند، خواسته تا پارک را تخلیه کنند.

معترضین با حمل پلاکاردها در خاج از بانک و سر دادن شعارهایی در اعتراض به اوضاع نابسامان اقتصادی در آمریکا خواستار حل مشکل بی خانمانان و اجاره نشین ها هستند.

یکی از معترضین در گفتگو با یک رسانه غربی اظهار داشت: پیام اصلی جمعیت 99 درصدی این است که هر فردی شایستگی داشتن مکانی برای زندگی کردن را دارد و دولت باید طرح هایی را برای حل مشکل مسکن مردم اجرا کند.

"مایکل میر" اقتصاددان ارشد بانک "مریل لینچ" اعلام کرد: بانکها از سال 2007 تاکنون بیش از شش میلیون خانه را توقیف کرده و پیش بینی می شود که در چهار سال آتی وثیقه 8 میلیون خانه دیگر به اجرا گذاشته شود.

کارشناسان مسائل اقتصادی بر این باروند که میزان نابرابری های اقتصادی در دولت اوباما افزایش یافته است و در این میان افشار طبقه متوسط بیشتر از همه متضرر شدند.

با اعلام اولتیماتوم پلیس بوستون به معترضین خبرگزاری رویترز در گزارشی مدعی کاهش بیش از نیمی از تظاهرات کنندگان در این پارک در نخستین ساعات صبح امروز شنبه شد، این درحالیست که فعالان جنبش تسخیر بر ادامه تظاهرات تا زمان دستیابی به اهداف خود تاکید کرده اند.

تظاهرات کنندگان با سر دادن شعارهایی همچون "ما 99 درصد هستیم" خواهان مقابله با طمع شرکت های سرمایه داری، نابرابری و فساد و پرداخت عادلانه مالیات از سوی ثروتمندان هستند.

همزمان با حضور معترضین در صحنه اعتراضات، رسانه های آمریکایی گزارش دادند که حدود 100 افسر پلیس در پارک زاکوتی در شهر نیویورک در حال گشت زنی بوده و چادر معترضین را وارسی می کنند.

در همین حال سنای نیویورک به اتفاق آرا پیشنهاد "اندرو کومو" فرماندار ایالت را برای افزایش مالیات ثروتمندان در مقایسه با اقشار کم درآمد با هدف حل مشکلات بودجه تصویب کرد و پیش بینی می شود که کنگره ایالتی این طرح را نیز تایید کند.

با وجود اولتیماتوم پلیس بوستون به معترضین برای ترک صحنه اعتراضات، فعالان جنبش تسخیر از ادامه تظاهرات تا زمان دستیابی به اهداف خود خبر دادند .

در این طرح آمده است افرادی با درآمد 40 هزار دلار در سال باید 6.85 درصد و افرادی با درآمد بیش از دو میلیون دلار در سال باید 8.97 درصد مالیات پرداخت کنند.

همچنین در پی تعطیلی اخیر بندر اوکلند و خسارات جبران ناپذیر به شرکت های خصوصی و سرمایه داران در این بنادر، فعالان جنبش تسخیر از تصمیم خود برای تعطیلی بنادر ساحل غربی در روز دوشنبه خبر دادند.

رسانه های غربی همچنین از تلاش فعالان جنبش تسخیر در ونکوور کانادا برای تعطیلی بنادر این کشور خبر داده و اعلام کردند: معترضین جنبش تسخیر وال استریت بدون رضایت اتحادیه های کارگری کارکنان بنادر نمی توانند به اهداف خود دست یافته و موفق نمی شوند.