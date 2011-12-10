معاون فرهنگی اجتماعی و دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرسول پورعباس با صدور حکمی مهدی فیض را به عنوان معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی منصوب کرد.
پیش از این رجبعلی برزویی سمت سرپرستی این معاونت را بر عهده داشت.
معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی طی حکمی از سوی رئیس این دانشگاه منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرسول پورعباس با صدور حکمی مهدی فیض را به عنوان معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی منصوب کرد.
پیش از این رجبعلی برزویی سمت سرپرستی این معاونت را بر عهده داشت.
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