معاون فرهنگی اجتماعی و دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرسول پورعباس با صدور حکمی مهدی فیض را به عنوان معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی منصوب کرد.

پیش از این رجبعلی برزویی سمت سرپرستی این معاونت را بر عهده داشت.