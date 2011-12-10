دیدار ماه گرفته با آسمان بارانی/ وضعیت ناپایدار جوی تبریز برای رصد خسوف

به گزارش خبرنگار مهر، دومین ماه گرفتگی سال جاری در 19 آذر ماه در حالی اتفاق می افتد که فضای جوی تبریز ابری به همراه وزش باد و بارش برف و باران است.

ماه گرفتگی یا همان خسوف که از نزدیکی و قرابت زمین با ماه بوجود می آید برخلاف خورشید گرفتگی (خسوف) پدیده نادری نبوده و سالانه چند بار اتفاق می افتد.

رویت ماه گرفتگی در تبریز در ساعت 17

عضو هیئت مدیره انجمن راه شیری و هیئت موسس استحلال آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به زمان طلوع ماه و آغاز گرفتگی گفت: زمان طلوع ماه در ساعت 17 بعد از ظهر بوده و حدود ساعت 18 گرفت کامل ایجاد شده و نزدیک 18: 36 خروج ماه از سایه زمین اتفاق خواهد افتاد.

آیدین محمد ولی پور با بیان اینکه ماه با 50 درصد گرفتگی طلوع می کند، اظهار داشت: ساعت 19:50 شهروندان تبریزی می توانند خروج کامل ماه را از سایه زمین مشاهده کنند.

وی همچنین مدت زمان گرفت ماه را سه ساعت اعلام کرد.

رنگ ماه گرفتگی روشن تر از 25 خرداد است

به گفته عضو هیئت مدیره انجمن راه شیری، رنگ ماه در این گرفتگی نسبت به گرفتگی 25 خرداد ماه روشن تر خواهد بود.

محمد ولی پور تشریح کرد: با توجه به غلظت غبار هوا، وضعیت جوی و آتش فشانی که به تازگی رخ داده پیش بینی می شود مقیاس دانژون ماه بالا بوده و رنگ گرفتگی ماه روشن تر از 25 خرداد باشد.

وی همچنین یادآور شد: ماه گرفتگی همچون خسوف نبوده و اغلب دو یا سه بار در سال اتفاق می افتد که این کسوف دومین و آخرین ماه گرفتگی در سال جاری است.

برنامه عمومی رصد خسوف در تبریز اعلام نشده است

عضو قسمت خاورمیانه ای مجمع جهانی زمان سنجی اختفاهای نجومی اعلام کرد: با توجه به وضعیت ناپایدار جوی و جذابیت پایین ماه گرفتگی که با 50 درصد گرفتگی طلوع می کند تا کنون برنامه عمومی رصد از سوی انجمن نجوم اعلام نشده است.

محمد ولی پور افزود: در صورت صدور مجوز از سوی ارگان های ذی ربط برای برگزاری برنامه عمومی رصد ماه گرفتگی متعاقبا برای اطلاع عموم اعلام خواهد شد.

گفتنی است، طبق پیش بینی کارشناسان هوا شناسی از روز جمعه سیستم جوی جدیدی وارد آذربایجان شرقی شده که با بارش برف و باران و وزش باد همراه است.

نفوذ سامانه بارشی از اواخر روز جمعه استان آذربایجان شرقی را تحت تاثیر قرار می دهد که موجب ابرناکی، بارش باران و برف خواهد شد و به نظر می رسد شدت فعالیت این سامانه در نیمه مرکزی و شمالی استان در شهرهای اهر، کلیبر، نمیمه شمالی مرند و تبریز بیشتر باشد.

به گفته کارشناسان هواشناسی اواخر روز شنبه این سامانه از استان خارج خواهد شد.

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یاسمین السادات مولانا