به گزارش خبرنگار مهر، محمود فرشچیان شامگاه جمعه در آئین رونمایی از کتاب زندگی و آثار هنری حاج میرزا آقا امامی افزود: استاد امامی، از اساتید برجسته هنرستان هنرهای زیبا در اصفهان بود که شخصا از این شخص هنرهای بسیار را فرا گرفتم و در حضور او بسیار شاگردی کردم.

وی با اشاره به اینکه استاد امامی در کارگاه خود نیز نزدیک به 25 شاگرد داشت، اظهار داشت: همواره تلاش می‌کردم تا دستورات استاد را تمکین کنم و به دنبال کسب دانش در خضور این استاد بود.

فرشچیان با اشاره به هنر والای استاد امامی تصریح کرد: وی دارای هنرهای بسیاری بود چنانچه در حوزه فرش نیز فعالیت داشت و در این عرصه نیز چندین دستگاه قالی داشت و کارهای بی نظیری را در این دستگاه‌ها انجام می‌داد.

این استاد هنر نگارگری در ادامه سخنان خود تصریح کرد: استاد امامی به من متذکر شده بود که باید شخصا چهار سال مداد زنی کنم که شخصا در این مدت چهار سال هیچگاه از او سوال نکردم که چرا باید این دوره زمانی را قلم بزنم.

فرشچیان همچنین مناعت طبع حاج میرزا آقا امامی را ستودنی دانست و یادآور شد: این شخصیت هیچگاه از آموختن هنر به من و دیگران دریغ نمی‌کرد.