احداث یک سالن ورزش ویژه بانوان در هر شهرستان گلستان

الهه غیناقی در گفگتو با خبرنگار مهرافزود: توجه خاصی به ورزش بانوان شده و تعداد باشگاهها نیز رشد یافت.
وی عنوان کرد: قرار دادن امکانات و تجهیزات و اعزام سر مربی تیم ملی به صورت رایگان به استان هایی که استعداد و پتانسیل قهرمانی را دارند، نیاز است.
وی پیشنهاد کرد: باید ساخت و ساز سالن ها و اماکن ورزشی بر اساس رشته ها صورت گیرد و رشته های ورزشی بانوان در سازمان ها و نهاد های دولتی فعال شود.
غیناقی افزود: تقویت طرح های حمایتی لازم از سرمایه گذاری بخش خصوصی به منظور مشارکت در ورزش بانوان و توجه ویژه به ورزش همگانی بانوان امری ضروری است.
وی، احداث استخر ویژه بانوان در سطح شهر، تحت پوشش قرار دادن تیمهای قهرمانی بانوان استان از طریق بخش های دولتی عمومی و خصوصی را از دیگر نیازها برشمرد.
معاون توسعه ورزش بانوان گلستان عنوان کرد: سازمان تامین اجتماعی و سایر دستگاههای زیربط و یا بیمه های درمان استان موظف شوند تمهیداتی را به منظور بر خورداری قهرمانان و مربیان از مزایای بیمه های فوق فراهم کنند.
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