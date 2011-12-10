احداث یک سالن ورزش ویژه بانوان در هر شهرستان گلستان

الهه غیناقی در گفگتو با خبرنگار مهرافزود: توجه خاصی به ورزش بانوان شده و تعداد باشگاهها نیز رشد یافت.

وی عنوان کرد: قرار دادن امکانات و تجهیزات و اعزام سر مربی تیم ملی به صورت رایگان به استان هایی که استعداد و پتانسیل قهرمانی را دارند، نیاز است.

وی پیشنهاد کرد: باید ساخت و ساز سالن ها و اماکن ورزشی بر اساس رشته ها صورت گیرد و رشته های ورزشی بانوان در سازمان ها و نهاد های دولتی فعال شود.

غیناقی افزود: تقویت طرح های حمایتی لازم از سرمایه گذاری بخش خصوصی به منظور مشارکت در ورزش بانوان و توجه ویژه به ورزش همگانی بانوان امری ضروری است.

وی، احداث استخر ویژه بانوان در سطح شهر، تحت پوشش قرار دادن تیمهای قهرمانی بانوان استان از طریق بخش های دولتی عمومی و خصوصی را از دیگر نیازها برشمرد.

معاون توسعه ورزش بانوان گلستان عنوان کرد: سازمان تامین اجتماعی و سایر دستگاههای زیربط و یا بیمه های درمان استان موظف شوند تمهیداتی را به منظور بر خورداری قهرمانان و مربیان از مزایای بیمه های فوق فراهم کنند.

وی به اهم فعالیت هیئت همگانی و تفریحی ورزش بانوان اشاره و اضافه کر: برگزاری همایش دو همگانی به مناسبت های مختلف در سطح استان، برگزاری همایش ورزش صبحگاهی در پارک های مرکزی شهرهای استان و برگزاری جشنواره بزرگ با شعار ورزش ویژه کارکنان ادارات در رشته های مختلف از جمله کارهاست.

غیناقی گفت: مبادله تفاهم نامه با شهرداری ها دهیاری ها ی استان به منظور توسعه ورزش همگانی، تدوین تفاهم نامه همکاری فی ما بین مرکز توسعه ورزش همگانی و تفریحی و اداره کل ورزش و جوانان استان و دانشگاه منابع طبیعی، تهیه و تدوین و ارائه طرح پیشنهادی چگونگی توسعه و تعمیم ورزش همگانی و تفریحی و فرهنگ سازی در این خصوص و برگزاری جلسات متعدد با ارگان های مختلف به منظور توسعه ورزش همگانی ز دیگر اقدامات است.