"سلاطین خیابان" به سوئد رفتند

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم مستند سی و هشت دقیقه ای داستان تعدادی جوان است که این جوانان از پایه گذاران ورزشی خیابانی به نام"پارکور"هستند که در پی برگزاری جشنواره ای در اکباتان هستند که با ماجراهایی مواجه می گردند.

فیلم مستند سلاطین خیابان موفق به حضور در جشنواره های متعدد داخلی و خارجی شده است به این ترتیب که در جشن سینمای ایران ، جشنواره بین المللی فلیم کوتاه ایران ، در جشن تصویر سال، جشنواره فیلم شهر، جشنواره فیلم استکهلم سوئد، جشنواره تورنتو کانادا جشنواره دیدار تاجیکستان، درجشنواره فیلم های ورزشی، و جشنواره نهال حضور داشته است.

این فیلم همچنین جایزه بهترین فیلم از نگاه منتقدان و نویسندگان از جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران 1389،جایزه پخش کننده بین المللی فیلم از جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران 1389، جایزه بهترین فیلم جشنواره تصویر سال 1389، لوح تقدیر از جشنواره تورنتو کانادا، کاندیدای بهترین کارگردانی و بهترین فیلم از جشنواره فیلم شهر 1390،جایزه بهترین کارگردانی جشنواره فیلم شهر در سال 1390، کاندید پنج رشته در جشن سینمای ایران و کسب تندیس بهترین فیلم نیمه بلند جشن سینمای ایران را از آن خود کرده است.

لازم به ذکر است در کنار فیلم سلاطین خیابان به کارگردانی مشترک پالیز خوشدل و زینب تبریزی سه فیلم مستند دیگر ایرانی با نان های "ایران در اعلان، ساخته فرناز شریفی،"بازار تهران"(نگاهی به بازارهای سنتی ایران) و مستند "شیر تلخ"به کارگردانی ناصر ضمیری نمایش داده شده است.