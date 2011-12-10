بهبود فضای کسب و کار مسیر توسعه اقتصادی فارس/ نمایندگان کمک کنند

به گزارش خبرنگار مهر، استان فارس طی سه سال گذشته فعالیت گسترده خود را در راه صنعتی شدن و توسعه فضای تجاری و سرمایه گذاری آغاز کرده که در این راه بخش خصوصی با هدایت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به سمتی حرکت می کند که حضور خود را بیشتر از گذشته در تمامی عرصه ها نمایان کند.

اما این حضور و موفقیت استان در بخشهای مختلف صنعتی و تجاری در صورتی می تواند موثر باشد که حق رای در خصوص تصویب برخی از قوانین مربوط به بخش اقتصادی نیز به بخش خصوصی استان برسد که در این راه تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار می تواند شروعی برای رسیدن به موفقیتهای آینده بخش خصوصی استان باشد.

استان فارس با داشتن نمایندگان متعدد در مجلس شورای اسلامی یکی از پر پتانسیل ترین استانهای کشور در مجلس شورای اسلامی است که به راحتی می تواند با هماهنگی و همدلی راه را برای تصویب قوانین مفید در کشور باز کند و در این راستا بخش خصوصی استان نیز در حال حاضر چشم به کمک نمایندگان فارس برای تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار دارد.

قانون بهبود فضای کسب و کار چالشهای اقتصادی فارس را برطرف می کند

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شیراز در این راستا به خبرنگار مهر گفت: استان فارس با پتانسیل بسیار بالایی که در زمینه های مختلف اقتصادی دارد به راحتی می تواند مباحث مربوط به توسعه استان را با کمک بخش خصوصی فراهم کند اما این حضور گسترده بخش خصوصی در فعالیتهای توسعه ای فارس به همت و تلاش نمایندگان استان بستگی دارد.

فریدون فرقانی تاکید کرد: به طور یقین طی چند سال گذشته برای اولین بار از شروع فعالیت بخش خصوصی در کشور تاکنون با تصویب قانون اصل 44 نگاهی دیگر به بخش خصوصی شد که در این راستا بخش خصوصی استان فارس نیز توانسته برای رسیدن به جایگاه واقعی خود تلاش کند.

وی تصریح کرد: صنعتی شدن و ایجاد اشتغالهای پایدار در فارس بدون کمک و سرمایه گذاریهای بخش خصوصی ممکن نخواهد بود که برای رسیدن به این اهداف نیز بخش خصوصی احتیاج به نگاه ها و قوانین تازه دارد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شیراز با بیان اینکه قانون فضای کسب و کار تعاملات میان بخش خصوصی استان و دستگاه های تصمیم گیرنده را افزایش خواهد داد، افزود: یکی از دلایلی که طی چندین سال گذشته نتواسته ایم در استان فارس شاهد توسعه فراگیر در اکثر بخشهای مختلف صنعتی و تجاری باشیم عدم هماهنگی لازم میان دستگاه های مختلف است که امروز امیدواریم با کمک نمایندگان استان در این عرصه بتوانیم به این مهم دست پیدا کنیم.

فرقانی تاکید کرد: نمایندگان فارس با توجه به تعداد آنان در مجلس شورای اسلامی به راحتی می توانند باعث تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار در کشور شوند که چنین حمایت و کمکی در مرحله اول به سود فارس و توسعه استان خواهد بود.

بهبود فضا کسب و کار سرمایه گذاری در فارس را به همراه دارد

در ادامه عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شیراز نیز با اشاره به اینکه حضور قانونی و حق رای بخش خصوصی شیراز در برخی از تصمیم گیریهای اقتصادی استان راه حلی مناسب برای رفع مشکلات است، گفت: داشتن حق رای برای بخش خصوصی جای نگرانی برای هیچ گروه و یا فردی ندارد زیرا فقط بخش خصوصی حق یک رای دارد ولی همین حضور است که به راحتی مشکلات اقتصادی استان فارس را بر طرف خواهد کرد.

محمد علی دیده روشن با اشاره به اینکه در استان فارس پول و سرمایه به اندازه کافی وجود دارد، یادآور شد: مردم استان فارس در بحث سپرده گذاری در بانکها رتبه بالای کشوری را دارند که این رتبه به این معنی است که پول در استان وجود دارد و تنها باید با ایجاد فضایی مناسب راه های درست استفاده کردن از آن را ارایه کرد.

وی تصریح کرد: ایجاد فضای کسب و کار مناسب در فارس به راحتی می تواند جذب سرمایه های مردمی را به همراه داشته باشد و پولهای راکد در بانکها را به سمت توسعه و ایجاد اشتغال هدایت کند.

خزانه دار اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شیراز با اشاره به اینکه نبود چنین قانونی باعث شده شاهد عدم حضور سرمایه گذاران و کار آفرینان در عرصه اقتصادی استان باشیم، یادآور شد: زمانیکه بخشهای خصوص ملزم به اجرای تعطیلی کارخانه خود هستند دلیلی نیست که بانکها سود تسهیلات خود را در چنین روزهایی دریافت کنند زیرا بخش خصوصی نیز ملزم به تبعیت شده است.

دیده روشن ادامه داد: حق رای بخش خصوصی در تصمیم گیریهای اقتصادی استان باعث رونق حضور سرمایه گذاران در فارس خواهد شد و ما امیدواریم 17 نماینده استان در حمایت از بخش خصوصی فارس تمامی تلاش خود را به کار ببندند.