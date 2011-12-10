علاقه به پژوهش در نوجوانان باید از نهاد خانواده آغاز شود

به گزارش خبرنگار مهر، کرم رضا پیریایی در کارگروه پژوهش، فناوری و تحول اداری همدان که در رابطه با برنامه های هفته پژوهش برگزار شد، اظهار داشت: پایه و اساس کارها در تمام امور باید تحقیقات و پژوهش باشد.

وی عنوان کرد: در کارگروه پژوهش، فناوری و تحول اداری باید تمام دستگاه ها حضور داشته باشند تا ارتباط ذهنی مجموعه ها در خصوص برنامه ها از بین نرود.

بی توجهی به مقوله پژوهش نشان ضعف و کم کاری دستگاه ها است

پیریایی با بیان اینکه دستگاههای اجرایی باید به این امر مهم توجه کنند، گفت: بی توجهی به مقوله پژوهش نشان از ضعف و کم کاری دستگاه ها است.

استاندار همدان با تاکید بر اینکه در فرهنگ سازی هفته پژوهش باید همکاری همه جانبه وجود داشته باشد، گفت: کمیته ها باید با تمام قوت فعالیت خلاقانه ارائه دهند.

پیریایی با بیان اینکه شبکه استانی همدان و برنامه های شبانه روزی آن فرصتی مناسب برای فرهنگسازی امر پژوهش است، گفت: باید برای نمایش چهره های پژوهشی به بهترین شکل از این ظرفیت استفاده کرد.

وی تاکید کرد: در بحث فرهنگسازی باید طرح چهره ها در نظر گرفته شود و با انتخاب درست نتیجه مطلوب را کسب کرد.

استاندار همدان افزود: باید جهت های پژوهشی به سمت نیاز های استان همدان پیش رود و با برقراری ارتباط با پژوهشگران نتیجه حداکثری کسب کرد.

25 دستگاه اجرایی در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی شرکت می کنند

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار همدان نیز در این جلسه با اشاره به برنامه های ویژه این معاونت در هفته پژوهش، اظهار داشت: تاکنون 25 دستگاه اجرایی به همراه دانشگاه ها برای برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی اعلام آمادگی کردند.

کریم مطهری موید ادامه داد: نواختن زنگ پژوهش در تعدادی از مدارس آموزش و پرورش یکی دیگر از برنامه های ستاد اجرایی هفته پژوهش است.

وی عنوان کرد: برگزاری آیین آغاز به کار هفته پژوهش، گشایش نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و برگزاری مراسم پایانی این هفته، سه برنامه اساسی ستاد هفته پژوهش است.

معاون توسعه مدیریت و منایع انسانی استاندار همچنین از برگزاری کلاس ها و سمینارهای آموزشی در این هفته خبر داد.