تیم فوتبال "حصار" قهرمان لیگ فوتبال طرقبه شاندیز شد

سعید جمشیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در دیدار رده‌بندی که عصر دیروز جمعه برگزار شد، تیم دهیاری ویرانی با نتیجه 4 بر 3 تیم شهید شریعت مداری زشک را شکست داد و بر سکوی سوم ایستاد.

وی افزود: در این مسابقات 32 تیم از شهرستان طرقبه شاندیز در مسابقات لیگ فوتبال حضور داشتند که در قالب دو دسته یک و دو، از اول تیرماه سال جاری تا 18 آذر ماه دراستادیوم ورزشی الغدیر شهر طرقبه با هم به رقابت پرداختند.

سرپرست هیئت فوتبال شهرستان طرقبه شاندیز گفت: در دسته دو تیم ستارگان روستای جاغرق با انجام 9 بازی وکسب 25 امتیاز اول وتیم پرسپولیس روستای مغان و شهید خوشدل به ترتیب با 24 و 18 امتیاز در سکو دوم و سوم ایستادند.

جمشیدیان تصریح کرد: این مسابقات با انجام 160 بازی و درخشش تیم های روستایی سطح شهرستان در لیگ دسته یک فوتبال به کار خود پایان داد.

شایان ذکر است، که نماینده مردم شهرستان های چناران و طرقبه شاندیز در مجلس شورای اسلامی و فرماندار سابق شهرستان طرقبه شاندیز به همراه جمعی از مسئولین این بازی را تماشا کردند و آقای حبیب قهرمان، خیر ورزش دوست قول مساعدت در خصوص تأمین بخشی از جوایز این دوره از مسابقات را داد.