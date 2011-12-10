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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۰۰

جمشیدیان در گفتگو با مهر:

تیم فوتبال "حصار" قهرمان لیگ فوتبال طرقبه شاندیز شد

تیم فوتبال "حصار" قهرمان لیگ فوتبال طرقبه شاندیز شد

طرقبه - خبرگزاری مهر: سرپرست هیئت فوتبال شهرستان طرقبه شاندیز از قهرمانی تیم فوتبال روستای حصار و نائب قهرمانی تیم وحدت روستای کنگ در لیگ دسته یک شهرستان خبر داد.

سعید جمشیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در دیدار رده‌بندی که عصر دیروز جمعه برگزار شد، تیم دهیاری ویرانی با نتیجه 4 بر 3 تیم شهید شریعت مداری زشک را شکست داد و بر سکوی سوم ایستاد.

وی افزود: در این مسابقات 32 تیم از شهرستان طرقبه شاندیز در مسابقات لیگ فوتبال حضور داشتند که در قالب دو دسته یک و دو، از اول تیرماه سال جاری تا 18 آذر ماه دراستادیوم ورزشی الغدیر شهر طرقبه با هم به رقابت پرداختند.

سرپرست هیئت فوتبال شهرستان طرقبه شاندیز گفت: در دسته دو تیم ستارگان روستای جاغرق با انجام 9 بازی وکسب 25 امتیاز اول وتیم پرسپولیس روستای مغان و شهید خوشدل به ترتیب با 24 و 18 امتیاز در سکو دوم  و سوم ایستادند.

جمشیدیان تصریح کرد: این مسابقات با انجام 160 بازی و درخشش تیم های روستایی سطح شهرستان در لیگ دسته یک فوتبال به کار خود پایان داد.

شایان ذکر است، که نماینده مردم شهرستان های چناران و طرقبه شاندیز در مجلس شورای اسلامی و فرماندار سابق شهرستان طرقبه شاندیز به همراه جمعی از مسئولین این بازی را تماشا کردند و آقای حبیب قهرمان، خیر ورزش دوست قول مساعدت در خصوص تأمین بخشی از جوایز این دوره از مسابقات را داد.

کد مطلب 1479318

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