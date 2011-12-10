مینا اخباری‌آزاد مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: کتاب «مرزهای تربیتی کودکان» نوشته هنریک کلود و جان تاونسند است که تربیت بچه‌ها را از یک سالگی تا 18 سالگی مورد بررسی قرار داده‌اند. این کتاب بسیار مفصل و در کل یک اثر اجتماعی و روانشناسانه است. ترجمه کتاب مدتی است به اتمام رسیده و ویرایش آن هم به تازگی به پایان رسیده است.

وی افزود: ویژگی متن این کتاب، حد و مرزها و بایدها و نبایدهایی را برای بچه‌ها تعریف می‌کند. مرزها و حدودی که کتاب به آن‌ها اشاره می‌شوند، طبق ادعای دو نویسنده‌اش، مسائلی هستند که اگر رعایت نشوند بچه‌ها در نهایت به افراد بالغی تبدیل می‌شوند که ممکن است به راه اشتباه بروند، به انحراف کشیده شده و یا گرفتار موضوعات غیراخلاقی شوند. حرف کلی کتاب این است که این مرزها باید باشند و دیده شوند.

این مترجم ادامه داد: کتاب نکته به نکته و با مثال پیش می‌رود. دو نویسنده کتاب، خود مشاور هستند و معتقدند اگر بزرگترها در اول کار خودشان مرزهای مربوط به خودشان را رعایت کنند، بسیاری از مشکلات حل شدنی است. کتاب 3 فصل کلی دارد که به 14 بخش جزئی تقسیم می‌شوند. مخاطب بزرگسال وقتی این کتاب را می‌خواند، متوجه می‌شود بسیاری از مشکلات از خودش و رفتارش ناشی می‌شود.

اخباری‌آزاد گفت: حروفچینی و ویرایش کتاب تمام شده و من هم ویرایش نهایی را روی آن انجام داده‌ام. این کتاب در حال حاضر در اختیار انتشارات صابرین است و باید به زودی منتشر شود. این زمان حداکثر تا اواخر بهمن یا اوایل اسفند است. حجم کتاب هم 270 الی 280 صفحه خواهد بود.