وزیر ورزش به مشکلات 400 ورزشکار گلستان رسیدگی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی پاشا صبح شنبه در جمع هیئتهای ورزش بانوان استان افزود: همه نامه ها توسط وزیر ورزش و جوانان پاسخ داده شده است.

وی اظهار داشت: امیدواریم با حمایت مسئولان امر مشکلات فراروی ورزش استان برطرف شود.

وی عنوان کرد: تیم های بانوان ما توانستند افتخارات بسیار خوبی را در سطح کشور کسب کنند و از هیئت های ورزشی، معاونان ورزش و بانوان ورزشکار این استان تشکر می کنم.

پاشا از رسانه ها خواست تا در انعکاس اخبار ورزش استان این اداره کل را یاری دهند.

گلستان 42 هیئت ورزشی استانی دارد.

