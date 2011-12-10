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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۵۱

پاشا:

وزیر ورزش به مشکلات 400 ورزشکار گلستان رسیدگی کرد

وزیر ورزش به مشکلات 400 ورزشکار گلستان رسیدگی کرد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل ورزش و امور جوانان گلستان گفت: 400 نامه در سفر اخیر وزیر ورزش و امور جوانان در زمینه مشکلات ورزش استان ارائه شد که از سوی دکتر عباسی رسیدگی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی پاشا صبح شنبه در جمع هیئتهای ورزش بانوان استان افزود: همه نامه ها توسط وزیر ورزش و جوانان پاسخ داده شده است.

وی اظهار داشت: امیدواریم با حمایت مسئولان امر مشکلات فراروی ورزش استان برطرف شود.

وی عنوان کرد: تیم های بانوان ما توانستند افتخارات بسیار خوبی را در سطح کشور کسب کنند و از هیئت های ورزشی، معاونان ورزش و بانوان ورزشکار این استان تشکر می کنم.

پاشا از رسانه ها خواست تا در انعکاس اخبار ورزش استان این اداره کل را یاری دهند.

گلستان 42 هیئت ورزشی استانی دارد.
 

کد مطلب 1479323

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