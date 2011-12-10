وزیر ورزش به مشکلات 400 ورزشکار گلستان رسیدگی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی پاشا صبح شنبه در جمع هیئتهای ورزش بانوان استان افزود: همه نامه ها توسط وزیر ورزش و جوانان پاسخ داده شده است.
وی اظهار داشت: امیدواریم با حمایت مسئولان امر مشکلات فراروی ورزش استان برطرف شود.
وی عنوان کرد: تیم های بانوان ما توانستند افتخارات بسیار خوبی را در سطح کشور کسب کنند و از هیئت های ورزشی، معاونان ورزش و بانوان ورزشکار این استان تشکر می کنم.
پاشا از رسانه ها خواست تا در انعکاس اخبار ورزش استان این اداره کل را یاری دهند.
گلستان 42 هیئت ورزشی استانی دارد.
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