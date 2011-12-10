صدور مجوز واردات مرغ منطقی نیست/ 300 هزار تن مرغ کشور مازاد بر نیاز

حبیب اسدالله نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: چانه زنی بر سر واردات مرغ در هفته گذشته موضوع مهمی بود که اظهار نظرهای متناقضی از سوی تعاونی مرغداران تهران، وزارت جهاد کشارزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص مطرح شد.

وی اظهارداشت: وزارت جهاد کشاورزی از حجم عظیم تولید مرغ در کشور، ذخیره سازی بالای انجام گرفته که بخش اعظم آن تاریخ مصرفش تمام شده و رو به تمام است، زیان های شدید مرغداران در چند ماه گذشته و شرایط مبهم و نگران کننده پیش روی آنان، اطلاع و آگاهی دارد و بعید است مجوزی برای واردات مرغ صادر کند.

تعرفه سنگین گمرکی برای جلوگیری از ورود مرغ به کشور وضع شود

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گیلان گفت: مرغ هایی که هم اکنون وارد می شوند به یقین قبلا مجوز و ثبت سفارش انجام شده است که باید برای عدم ورود آن چاره اندیشی شود و برای جلوگیری از ورود مرغ و صدور مجوز به برخی از افراد و اشخاص، بهترین راه، وضع تعرفه سنگین گمرکی است.

وی افزود: هم سرانه مصرف براساس شواهد و قرائن موجود کاهش یافته و هم ظرفیت تولید رو به افزیش است و در صورت استفاده از پتانسیل ها و ظرفیت های تولیدی موجود حداقل یک ششم مرغ تولیدی کشور یعنی چیزی حدود 300 هزار تن مازاد بر نیاز بوده و باید برای آنان برنامه ریزی مناسب صورت گیرد که صادرات مرغ مازد یکی از آنهاست.

اسدالله نژاد اظهارداشت: موضوع صادرات مرغ و برنامه ریزی برای تولیدات کشور دو مبحث مهم و حساس است که اتحادیه مرغداران کشور و وزارت جهاد کشاورزی آن را با جدیت دنبال می کنند و تشکل ها و مرغداران از وزارت جهاد کشاورزی انتظار دارند تا نسبت به واگذاری امور تصدی خط تولید به اتحادیه سراسری که منطبق با اصل 44 قانون اساسی است، سریعتر اعلام نظر و اجرای آن را عملیاتی کند.

220 هزار تن گندم برگشت داده شود

وی گفت: در شرایط موجود بعید است امکان صادرات مرغ در سال جاری فراهم شود بنابراین با توجه به دور جدید افزایش قیمت نهاده ها، امیدواریم 220 هزار تن گندمی که ستاد تنظیم بازار از سهمیه مرغداران علی رغم مخالفت صریح اتحادیه مرغداران و وزارت جهاد کشاورزی برای جوایز صادراتی در نظر گرفته به تولید و توزیع بین مرغداران برگشت داده شود تا قیمت تمام شده مرغ تا حدودی کاهش یابد و موجب دلگرمی مرغداران شود.

عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران کشور اظهار امیدواری کرد: برای سال 1391 ردیف بودجه و اعتبار مناسب برای جوایز صادراتی مرغ در نظر گرفته شود تا با ایجاد بسترهای لازم مرغ مازاد صادر شود.