جدول زمانبندی ماه گرفتگی جزئی و کلی/ تصاویری از محل عبور خسوف کلی

گزارش خبرگزاری مهر، "فرد اسپاناک"، منجم ناسا جزئیات دقیق ماه گرفتگی کامل شنبه 10 دسامبر (19 آذر) را ارائه کرد.

این ستاره شناسان در این خصوص توضیح داد: "رصد کنندگان در اروپا و آفریقا مشاهده فازهای اولیه این پدیده را که قبل از طلوع ماه آغاز می شود از دست می دهند."

برپایه این اطلاعات، خسوف از آسیا و استرالیا آغاز می شود و با عبور از آمریکای شمالی و اروپای شرقی به اسکاندیناوی می رسد.

منحنی مداری ماه نشان می دهد که ماه گرفتگی از سمت جنوب، نیمی از سایه زمین را می پوشاند. هرچند این خسوف مرکزی نیست اما فاز کلی آن حداکثر 51 دقیقه به طول می انجامد.

جدول زمانبندی ماه گرفتگی جزئی و کلی

شروع خسوف نیم سایه 11:33:32 به وقت جهانی(15:03:32 به وقت ایران) شروع خسوف جزئی 12:45:42 به وقت جهانی (16:15:42 به وقت ایران) شروع خسوف کلی 14:06:16 به وقت جهانی (17:36:16 به وقت ایران) بزرگترین خسوف 14:31:49 به وقت جهانی (18:01:49 به وقت ایران) پایان خسوف کلی 14:57:24 به وقت جهانی (16:27:24 به وقت ایران) پایان خسوف جزئی 16:17:58 به وقت جهانی (17:47:58 به وقت ایران) پایان خسوف نیم سایه 17:30 به وقت جهانی (21:00:00 به وقت ایران)

در زمان وقوع بزرگترین خسوف (18:01 به وقت کشورمان) ماه در سمت الراس اقیانوس آرام نزدیک به "گوام" و جزایر ماریانای شمالی قرار می گیرد. بزرگی اوج خسوف سایه در زمانی که مرکز ماه از 21.4 قوس- دقیقه جنوب محور سایه عبور می کند برابر با 1.1061 است.

سپس لبه شمالی ماه در 6.4 قوس- دقیقه جنوب محور سایه و 33.3 قوس- دقیقه از لبه سایه قرار می گیرد. در کل، به دلیل اینکه نیمه شمالی ماه در منطقه عمیقتری از سایه قرار می گیرد نسبت به نیمه جنوبی آن تاریکتر دیده می شود.

براساس گزارش سایت ناسا، در طول خسوف کلی، ستارگان صورتهای فلکی آلفا- ثور در 9 درجه جنوب غربی ماه گرفتگی، آلفا- شکارچی در 9 درجه جنوب شرقی، بتا- جوزا در 37 درجه شرقی و آلفا- ارابه ران در 24 درجه شمالی خسوف با درخشش بیشتری دیده می شوند.

این رویداد به طور کامل در آسیا و استرالیا قابل رویت است و در آمریکای شمالی، خسوف برای ناظران غربی تا قبل از غروب ماه رو به پیشرفت خواهد بود.

ناظران سراسر اروپا و آفریقا فازهای اولیه خسوف را به دلیل اینکه تا قبل از طلوع ماه پدیدار می شود از دست می دهند. این درحالی است که هیچکدام از مراحل ماه گرفتگی در آمریکای جنوبی و جنوبگان قابل رویت نخواهد بود.

به گزارش مهر، خسوف 19 آذر از تمامی مناطق ایران قابل مشاهده است. این پدیده از مناطق شرقی آغاز می شود و در شهرهای غربی کشور به پایان می رسد.

ماه گرفتگی کلی بعدی برای 14 آوریل 2014 پیش بینی شده است.

مناطق رویت ماه گرفتگی کلی 10 دسامبر 2011