وضعیت نامناسب روحی و جسمی جانبازان شیمیایی/ از ما سراغی نمی گیرند

غلام دلشاد جانباز 70 درصد شیمیایی "HI CBR " (وضعیت حاد مصدومیت شیمیایی) و بنیانگذار انجمن دفاع از مصدومان شیمیایی شیراز که مدتی است در بیمارستان مرکزی شیراز بستری شده است در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: من یکسال قبل در گفتگو با خبرگزاری مهر به مسئولان بنیاد شهید پیشنهاد دادم که کمیته ویژه ای برای ملاقات با جانبازان شیمیایی بستری در بیمارستانها تشکیل دهند که متاسفانه عملی نشد.

وی افزود: در حال حاضر جانبازان شیمیایی با درصد بالا که در بیمارستانها بستریند برای دریافت اسپره استنشاقی "استریوا" مجبور به پرداخت مبلغ 105 هزار تومان هستند که شامل بیمه نمی شود و ما مجبوریم از طریق بنیاد شهید تامین کنیم ولی برای دریافت این دارو همراه بیمار باید روزها و هفته ها دوندگی کند تا دارو را به دست آورد.

این دارنده مدال شجاعت گفت: اگر تیم ویژه به جانبازان شیمیایی سر می زد این مشکلات برطرف می شد در ضمن جانبازان شیمیایی که هفته ها و حتی ماهها روی تخت بیمارستان بستری می شوند چشم انتظار خدمتگذاران و مسئولان هستند تا روحیه بگیرند. ما حتی از آبدارچی یک سازمان که از طرف رئیس هم آمده باشد استقبال می کنیم زیرا روحیه شرط اول بقای ما است.

به گزارش مهر، غلام دلشاد جانباز 70 درصد شیمیایی در سن 14 سالگی وارد جبهه شد و در سن 15 سالگی در حالی که در منطقه اروند رود در حال سیم کشی بود بالگرد دشمن را با دو خشاب 30 تایی اسلحه کلاش مورد حمله قرار داده و آن را سرنگون کرد و با همان اسلحه خالی خلبان را به اسارت گرفت.

این قهرمان وطن از سوی امام جمعه وقت آبادان به خدمت امام راحل(ره) رسیده و از سوی رئیس جمهور وقت حضرت آیت الله خامنه ای نشان رشادت دریافت کرد.

دلشاد در عملیات والفجر 8 در منطقه فاو همراه با لشکر 19 فجر شیمیایی شد.